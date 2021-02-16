В ПФР объяснили, кто и когда может получить деньги

Готовящиеся к пенсии россияне могут получить дополнительно до 15600 рублей. Эту информацию подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).

На выплату могут рассчитывать граждане, участвующие в государственной программе софинансирования пенсии. Им вернут подоходный налог с перечисленной суммы.

Участники программы софинансирования пенсий перечисляют на накопительный пенсионный счет взносы в размере от 2 до 12 тысяч рублей. Такая же сумма идет и от государства, удваивая накопления. Получить их могут женщины после 55 лет и мужчины от 60 лет. Но с личного взноса граждане могут вернуть 13% НДФЛ сразу, поскольку добровольные отчисления на пенсию в рамках госпрограммы налогом не облагаются.

Получается, со страхового взноса в 12 тысяч рублей в год вычет составит 1560 рублей. Соответственно, за 10 лет будущий пенсионер может получить 15 тысяч 600 рублей, пишет EVO-RUS.COM.

Желающие оформить выплату должны подать в налоговую службу декларацию, к которой приложить документы, подтверждающие уплату добровольных вносов в счет накопительной пенсии. В ПФР напоминают, что получить данный вычет можно и через бухгалтерию на работе.