Путин рассмотрит предложение присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание

Путин рассмотрит предложение присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти региона обратились к президенту от имени жителей города

Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание "Город трудовой доблести". Президент Владимир Путин пообещал обдумать просьбу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

В ходе рабочей встречи во вторник, 16 февраля глава региона отметил, что Комсомольск-на-Амуре является промышленным центром Дальнего Востока. Дегтярев попросил президента поддержать инициативу, обратившись от имени жителей, которые собирали подписи о присвоении этому "славному городу" почетного звания.

"Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим",

пообещал Дегтяреву российский лидер.

Карина СИРАЗОВА

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