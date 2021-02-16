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Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание "Город трудовой доблести". Президент Владимир Путин пообещал обдумать просьбу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
В ходе рабочей встречи во вторник, 16 февраля глава региона отметил, что Комсомольск-на-Амуре является промышленным центром Дальнего Востока. Дегтярев попросил президента поддержать инициативу, обратившись от имени жителей, которые собирали подписи о присвоении этому "славному городу" почетного звания.
"Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим",
– пообещал Дегтяреву российский лидер.
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