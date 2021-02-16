В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной смертельной болезни

На вирусную инфекцию симптомы не указывают

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Танзании, откуда приходят новости о гибели людей от неизвестной болезни. Контроль на пунктах пропуска через границу усилен. В России случаев болезней с аналогичными симптомами не зафиксировано, сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ Танзании появилась информация о 15 умерших и 50 госпитализированных жителей округа Мбея на юго-западе страны. У всех была рвота с примесью крови. У погибших при вскрытии обнаружили поражение печени и желудка, передает РИА "Новости".

Между тем, Минздрав Танзании уверен, что болезнь не вызвана новой вирусной инфекцией. Не исключено, что причиной массового заболевания стало сильное отравление водой или едой.

Танзания является одним из немногих туристических курортных направлений, открытых для россиян в период пандемии коронавируса. Недавно отпуск в экзотической Танзании провела певица Наташа Королева.


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Танзания. Фото: Johannes Hennemuth/dpa/www.globallookpress.com Турция. Фото: GTW/imageBROKER.com/www.globallookpress.com ОАЭ. Фото: Damian Gollnisch/ZB/www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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