СБУ обвинила Шария в госизмене и работе на Россию

СБУ обвинила Шария в госизмене и работе на Россию
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Украинский блогер готов еще раз подтвердить свои слова о том, что в стране идет гражданская война, а Незалежная является колонией

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в госизмене и разжиганию межнациональной вражды лидеру оппозиционной Партии Шария, известному украинского блогеру и журналисту Анатолию Шарию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем "Фейсбуке".

Как считает СБУ, ярый критик экс-президента страны Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Незалежной в информационном пространстве.

"Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", – следует из сообщения ведомства.

Там уточнили, что журналисту предъявлено подозрение по статьям "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности" УК соборной. Эксперты установили, что в интервью и выступлениях политика "имеются факты его подрывной деятельности против Украины", подчеркнули в СБУ.

Также утверждается, что Шарий с 2012 года через соцсети, электронные СМИ и российские телеканалы помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций.

Силовики смонтировали специальный ролик, который, вероятно, должен продемонстрировать "подрывную" деятельность гражданина Украины против своей страны в пользу РФ. Работа эсбэушников моментально разлетелась по интернету. Большинству пользователей понравилась музыкальное сопровождение кадров, часть из которых представляет интервью блогера программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".


"Судя по саундреку, (Шарий) пляшет под русскую балалайку. Это, видимо, и вся доказательная база. Огонь ваще! А минутная версия для тиктока есть?)", – задается вопросом в телеграм-канале военкор Александр Коц.

Сам Шарий в "Твиттер", реагируя на шаги СБУ, написал о том, что теперь ему не придется "лишний раз доказывать в ЕС", что все дела, заведенные на него в Незалежной, являются чистой политикой.

В комментарии для закрытого паном Зеленским "112"-го журналист сказал, что подозрение в госизмене ему никто не вручал, об деле в отношении себя он узнал из интернета. Кроме того, он сообщил, что внимательно посмотрел ролик и готов еще раз подтвердить прозвучавшие в нем его утверждения: на Украине идет гражданская война, страна является колонией.

"Почему они меня не обвинили в пропаганде фашизма – я вот этого не понимаю, надо было еще и сюда. И государственная измена, то есть, я где-то изменил этому недогосударству, и вот нарушал равноправие граждан, в зависимости от их расовой, национальной принадлежности", – сказал Шарий.

"Клоунскую нарезку" СБУ он назвал пропагандистской передачей для колхоза, в которой нет ни одного факта госизмены.

Некоторые читатели предполагают, что киевский режим после закрытия трех оппозиционных телеканалов далее ликвидирует партии ОПЗЖ и и политсилу Шария.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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крым наш
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ну,давайте ж ,каклы,чё притихли?
Гость143930
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Бандерлоги заскакали пуще прежнего
Гость139774
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Ну сейчас тренд - за лож против "врагов" Гейропы, за тебя вся Гейропа вступится и будет говорить что это полит-заключённый, как сейчас за Овального, а за этого блогера, который в общем правду вещает, думаю вступаться не будут. Единственная дорога - в Россию, тут не тронут, а так и Гейропа выдаст. В сознании гейропейцев свидомые идут в "свободный" мир. Правда что в колонию превратилась, про это лучше молчать. Бабки и ресурсы, когда их тырят, любят тишину. Удачи вам незалежные ...!!-)
крым наш
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Гость147312
Непонятно, почему этот подонок до сих пор не сидит?! Или он тоже, как и прочие мрази- отщепенцы откуда- то из- под Ростова тявкает?
это ты про ЗЕ?
Гость147312
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Непонятно, почему этот подонок до сих пор не сидит?! Или он тоже, как и прочие мрази- отщепенцы откуда- то из- под Ростова тявкает?
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