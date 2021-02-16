83 региона России захотели поучаствовать в новой программе Фонда президентских грантов

Прием запросов на гранты от субъектов уже завершился

83 российских региона претендуют на получение грантов президента РФ, которые будут направлены на софинансирование некоммерческих организаций на основе конкурсной поддержки. 15 февраля завершился прием необходимых запросов.

Заявки на участие в грантовой программе не поступили лишь от Кабардино-Балкарии и Чечни. В целом субъекты претендуют на допфинансирование, размер которого составит 2 миллиарда рублей.

Региональные власти могли направить запрос фонду о выделении средств лишь в размере той суммы, которую впоследствии выделят на поддержку некоммерческих организаций. Исключение составили Петербург с Москвой – для них предусматривалась возможность запроса лишь в размере 50% от суммы. Максимальный размер софинансирования для региона составляет 150 миллионов рублей.

Порядок и условия выделения грантов определили в январе, во время заседания Координационного совета, возглавляемого Сергеем Кириенко. Главным условием финансирования остается оказание поддержки некоммерческим организациям на субъектном уровне, которая должна проводиться, основываясь на лучшей практике и рекомендациях фонда.

Также ФПР намерен оказать регионам содействие в виде предоставления информации, консультаций и организации программы.

Подробная информация доступна по ссылке.