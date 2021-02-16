Важно правильно подготовить не только посадочный материал, но и место для севка

Репчатый лук является одной из самых популярных посадок у огородников. Для того, чтобы собрать обильный урожай культуры, важно соблюдать некоторые нюансы.

Для начала необходимо отобрать хороший посадочный материал. Вам понадобится лук-севок любого размера. Нужно подготовить его перед тем, как высадить в почву. Залейте севок теплой водой на полчаса, а после поместите в холодную воду. Таким образом активизируется процесс роста лука.

Еще одним важным шагом является дезинфекция посадочного материала. На помощь придет раствор калия перманганата, который убьет все вредные микроорганизмы.

Теперь можно приступать к подготовке места под посадку лука. Почва должна быть рыхлой, а также иметь нейтральную кислотность. Кроме того, грунт должен хорошо прогреться, чтобы растение прижилось. Лучшее время для посадки культуры – вторая декада мая.

Следует помнить, что нельзя год за годом высаживать лук на одно место. Из-за этого его урожайность значительно снизится. Лучше поместить севок туда, где до этого росли помидоры, огурцы, капуста или картофель.

Проделайте в почве небольшие углубления. Они должны располагаться на расстоянии 10 сантиметров друг от друга.

Что касается полива растения, то нельзя допустить пересыхания земли. Иначе это негативно скажется на урожайности лука.

К первой подкормке можно приступить спустя две недели после посадки. Подойдет раствор на основе навоза (один килограмм на 10 литров воды) или куриного помета (700 граммов на 10 литров воды). Еще одно эффективное средство – прессованные дрожжи. 100 граммов продукта нужно развести в 10-литровом ведре, а затем, после поливки, произвести подкормку.

Избавиться от вредителей поможет древесная зола – 200 граммов средства на один квадратный метр грядки.

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