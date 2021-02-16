Эксперт с трудом нашел свой автомобиль

Прежде завсегдатай политических ток-шоу Вячеслав Ковтун сейчас на российских телеканалах практически не появляется. Украинский эксперт был частым участником всевозможных скандалов, причем доставалось ему не только в студии, но и в жизни. Об одном из случаев вспомнил сам политолог.

Инцидент произошел у входа в телецентр "Останкино": неизвестные измазали Ковтуна тортом. По его словам, произошло это неожиданно, а вокруг было много людей и машин, поэтому вычислить нападавших не удалось.

"Никто не взял на себя ответственность. Они были, и их не было",

– поделился эксперт. В эфире программы "Кто подставил Ковтуна?" он добавил, что с измазанным кремом лицом было непросто найти свою машину. Далее обсуждать этот инцидент политолог отказался: делать кому-то рекламу, называя предполагаемые имена обидчиков, он не хочет, кроме того, воспоминания об этой истории эксперт не может назвать приятными.

Судя по всему, речь идет о происшествии 2016 года. Очевидцы сняли на видео Ковтуна с остатками торта на голове, сопровождая ролик издевательскими комментариями, в то время, как он садился в машину. Сам политолог тогда предположил, что он пострадал из-за своих взглядов.

В апреле будет год с тех пор, как Владимир Соловьев навсегда выгнал эксперта из своего шоу.