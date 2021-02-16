Больше всего из-за непогоды не повезло пассажирам Домодедово

В столичном регионе отменены или задержаны 55 авиарейсов из-за того, что Московскую область накрыла метель. По прогнозам синоптиков, снег будет идти ближайшие пару часов.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", во Внуково 10 рейсов задержали и четыре отменили, в Домодедово – 25 и девять, соответственно, в Шереметьево семь рейсов задержаны. Больше всего повезло пассажирам аэропорта в Жуковском, там не было ни задержек, ни отмен.

До 21:00 в Москве и области действует "оранжевый" уровень погодной опасности вследствие аномальных морозов. До полудня среды, 17 февраля, действует "желтый" уровень в связи с гололедицей.