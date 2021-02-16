В Подмосковье задержано или отменено свыше полсотни авиарейсов

Больше всего из-за непогоды не повезло пассажирам Домодедово

В столичном регионе отменены или задержаны 55 авиарейсов из-за того, что Московскую область накрыла метель. По прогнозам синоптиков, снег будет идти ближайшие пару часов.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", во Внуково 10 рейсов задержали и четыре отменили, в Домодедово – 25 и девять, соответственно, в Шереметьево семь рейсов задержаны. Больше всего повезло пассажирам аэропорта в Жуковском, там не было ни задержек, ни отмен.

До 21:00 в Москве и области действует "оранжевый" уровень погодной опасности вследствие аномальных морозов. До полудня среды, 17 февраля, действует "желтый" уровень в связи с гололедицей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт

Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют

Турция откажется от С-400 на выгодных условиях – эксперт

Пока Вашингтон не предлагает ничего дельного, Анкаре нет смысла разрывать контракт с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей