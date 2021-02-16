Контакты с политиками других стран налаживает вице-президент

Вице-президент Камала Харрис исполняет работу вместо Джо Байдена, проводя телефонные звонки. В этом политика уличили американские СМИ.

Накануне Белый дом опубликовал отчет телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном, в котором указывалось, что беседовала с президентом Франции именно Камала Харрис, а не американский лидер. Также недавно вице-президент Байдена общалась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Издание The National Pulse отмечает: странно, что Харрис принялась устанавливать контакты с мировыми лидерами спустя столь короткое время после инаугурации Байдена. В материале говорится, что это ставит под сомнение способность президента выполнять свою работу.

Харрис вступила в должность вице-президента США 20 января, в день инаугурации Байдена. Таким образом, она стала первой женщиной, первым чернокожим и первым политиком азиатского происхождения на этой должности.

Накануне в Белый дом к президенту пыталась проникнуть вооруженная пенсионерка. Она сообщила, что собиралась передать Байдену письмо.