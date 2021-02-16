Вскрылась неожиданная правда о звонках Байдена мировым лидерам

Вскрылась неожиданная правда о звонках Байдена мировым лидерам
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Контакты с политиками других стран налаживает вице-президент

Вице-президент Камала Харрис исполняет работу вместо Джо Байдена, проводя телефонные звонки. В этом политика уличили американские СМИ.

Накануне Белый дом опубликовал отчет телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном, в котором указывалось, что беседовала с президентом Франции именно Камала Харрис, а не американский лидер. Также недавно вице-президент Байдена общалась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Издание The National Pulse отмечает: странно, что Харрис принялась устанавливать контакты с мировыми лидерами спустя столь короткое время после инаугурации Байдена. В материале говорится, что это ставит под сомнение способность президента выполнять свою работу.

Харрис вступила в должность вице-президента США 20 января, в день инаугурации Байдена. Таким образом, она стала первой женщиной, первым чернокожим и первым политиком азиатского происхождения на этой должности.

Накануне в Белый дом к президенту пыталась проникнуть вооруженная пенсионерка. Она сообщила, что собиралась передать Байдену письмо.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Останется Санду или парламент: в Молдавии разгорается политический кризис

Большинство граждан Республики хотят проведения досрочных выборов депутатов

Японцы потребовали от властей решить вопрос с Курилами

В Токио считают, что СССР "оккупировал" острова гряды, поэтому РФ должна их "вернуть" на правах правопреемницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей