В эти даты получится добиться успеха во многих делах

Нумеролог Лариса Броницкая рассказала, какие дни в этом году станут наиболее благоприятными для всех знаков зодиака. По словам специалиста, нужно обратить внимание на зеркальные даты.

В каждом месяце имеется такая особенная дата. Об этом говорится на сайте Броницкой.

3 марта (03.03.21)

День отлично подойдет для того, чтобы распланировать свое будущее. Такие дела, как уборка дома и перестановка мебели, помогут очистить энергетику и привлечь к себе удачу.

4 апреля (04.04.21)

Этот день станет самым спокойным за весь 2021 год. Можно смело браться за решение серьезных вопросов – вы обязательно добьетесь успеха в делах.

5 мая (05.05.21)

5 мая – благоприятный день для того, чтобы заняться чем-то творческим. Удачными будут эксперименты со внешностью. Не стоит пренебрегать своей интуицией – она уж точно не подведет.

6 июня (06.06.21)

Эта дата сулит вам разрешение многих проблем. Получится найти верные решения и выйти из тупиковых ситуаций. Кроме того, 06.06.21 появится шанс избавиться от старых обид.

7 июля (07.07.21)

День пройдет под эгидой искренности. Вы удивитесь, какими открытыми и настоящими окажутся окружающие вас люди.

8 августа (08.08.21)

8 августа – отличный день для похода по магазинам. Не стоит переживать за деньги, ведь цифра восемь – символ финансового благополучия. Желательно также устроить себе какие-либо развлечения.

9 сентября (09.09.21)

В эту дату нужно быть как можно более восприимчивым к новой информации. Это поможет вам стать более мудрым и разносторонним. Также получится избавиться от страхов и пагубных привычек.

10 октября (10.10.21)

Нумеролог отмечает, что 10 октября – идеальное время для того, чтобы взяться за новые дела. Главное – проявить инициативу и не упустить шанс. Стоит уделить время планированию своего будущего.

11 ноября (11.11.21)

В этот день можно менять имидж – все эксперименты со внешностью принесут отличный результат. Удовлетворение принесут и совместные дела.

12 декабря (12.12.21)

Если вы пребываете в ссоре с кем-либо, 12.12.21 подарит возможность наладить ситуацию. Успехом обернется решение юридических вопросов.

Ранее "Утро.ру" поделилось гороскопом для всех знаков зодиака на 2021 год.