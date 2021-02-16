Населению планеты необходимо выработать коллективный иммунитет к инфекции

Третья волна коронавируса вполне вероятна, все зависит от того, как граждане будут соблюдать санитарные ограничительные меры. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, вторая волна эпидемии COVID-19 пошла на спад, однако, у населения все еще не выработался коллективный иммунитет к инфекции.

"Если не будем осторожны, да, третья волна возможна", – цитирует РИА "Новости" представителя ВОЗ.

Также Вуйнович затруднилась назвать сроки окончания пандемии.

Ранее сегодня власти России продлили действие ограничений на полеты в Великобританию на месяц – до 16 марта. Мера принята из-за сложной эпидемиологической обстановки на территории Соединенного Королевства.

