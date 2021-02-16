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Третья волна коронавируса вполне вероятна, все зависит от того, как граждане будут соблюдать санитарные ограничительные меры. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
По ее словам, вторая волна эпидемии COVID-19 пошла на спад, однако, у населения все еще не выработался коллективный иммунитет к инфекции.
"Если не будем осторожны, да, третья волна возможна", – цитирует РИА "Новости" представителя ВОЗ.
Также Вуйнович затруднилась назвать сроки окончания пандемии.
Ранее сегодня власти России
продлили действие ограничений на полеты в Великобританию на месяц
– до 16 марта.
Мера принята из-за сложной эпидемиологической обстановки на территории Соединенного Королевства.
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