Подорожание связано с плохим урожаем и сокращением объема посадок

Цены на картофель и морковь в России увеличились на 40 и 34%.

Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, средняя цена за один килограмм картофеля в российских розничных магазинах выросла с 22,2 рублей до 30,9 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подорожала и морковь, килограмм которой в 2020 году можно было купить за 27,5 рублей. Сейчас же ее средняя цена выросла до 37 рублей, сообщает URA.ru.

В первом случае на стоимости сказался неурожай и плохая погода, во втором – сокращение объема посадок из-за профицита 2019 года. Не исключено, что цены скорректируют уже в июне, пишет РБК.

Также на 20% выросла цена на помидоры, огурцы – 16% и репчатый лук. А вот стоимость белокочанной капусты осталась без изменений. При этом важно отметить, что из перечисленных выше продуктов лишь огурцы и помидоры не выходят в утвержденным правительством РФ список продовольственных товаров первой необходимости.

Ранее стало известно, что производители колбасы потребовали увеличить стоимость продукции на 10-15%.