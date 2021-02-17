Более чем на треть: овощи сильно подскочили в цене

Более чем на треть: овощи сильно подскочили в цене
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подорожание связано с плохим урожаем и сокращением объема посадок

Цены на картофель и морковь в России увеличились на 40 и 34%. 

Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, средняя цена за один килограмм картофеля в российских розничных магазинах выросла с 22,2 рублей до 30,9 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Подорожала и морковь, килограмм которой в 2020 году можно было купить за 27,5 рублей. Сейчас же ее средняя цена выросла до 37 рублей, сообщает URA.ru.

В первом случае на стоимости сказался неурожай и плохая погода, во втором – сокращение объема посадок из-за профицита 2019 года. Не исключено, что цены скорректируют уже в июне, пишет РБК. 

Также на 20% выросла цена на помидоры, огурцы – 16% и репчатый лук. А вот стоимость белокочанной капусты осталась без изменений. При этом важно отметить, что из перечисленных выше продуктов лишь огурцы и помидоры не выходят в утвержденным правительством РФ список продовольственных товаров первой необходимости. 

Ранее стало известно, что производители колбасы потребовали увеличить стоимость продукции на 10-15%. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость148083
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Гость148154
Видимо у наших производителей девиз из фразы Лахновского ("Вечный зов" - роман и одноименный фильм: "Человек хочет жить и жрать. Причем, жить как можно дольше, а жрать как можно слаще". Вот и повышают цены. КОРОНАВИРУС ВИНОВАТ ОДНАКО!
Не у производителей, а сетевиков-перекупов, типа Ленты, Монетки и т.д. Как крупнейшие сети продажи они "девушку танцуют", остальные подстраиваются под них и виновато все, что можно: неурожай, короновирус и пришельцы с марса
Гость148154
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Видимо у наших производителей девиз из фразы Лахновского ("Вечный зов" - роман и одноименный фильм: "Человек хочет жить и жрать. Причем, жить как можно дольше, а жрать как можно слаще". Вот и повышают цены. КОРОНАВИРУС ВИНОВАТ ОДНАКО!
Гость148083
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Правительство то тут при каких делах? Перекупы бытаются под любым предлогом бабла отжать, во кого нужно "менять и наказывать", да и нет никого более адекватного кроме Путина и Мишустина, они хоть что-то делают в отличии от тогоже хохлостана, те только лозунги придумывают к концу месяца, чтобы от хозяина зарплату получить
Гость141614
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Шаман
Плохо, нужно срочно менять президента и правительство.
менять и наказывать.
Гость141614
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Гость143999
Что, бессоница замучила? Придут, не переживай.
ты не отвлекайся - намазывай авангард на бутерброд, чучело.
Гость143999
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Гость141614
зато ракеты есть. и мост крымский.
их ванькИ и будут кушать вместо овощей
Что, бессоница замучила? Придут, не переживай.
Шаман
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Плохо, нужно срочно менять президента и правительство.
Гость141614
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зато ракеты есть. и мост крымский.
их ванькИ и будут кушать вместо овощей
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