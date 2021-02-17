Легко почистятся: оригинальный способ варки яиц

Легко почистятся: оригинальный способ варки яиц
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скорлупа не будет трескаться

Через несколько дней в России отметят День защитника Отечества, а там не за горами и 8 Марта. К этим праздникам многие будут готовить разные блюда и закуски, в состав большинства из которых входят яйца. Но не все знают, что правильно сварить их удастся, проткнув иголкой

Тогда яйца легко очистятся. Скорлупа не потрескается, легко снимется, и белок на ней не останется.

Как правильно сварить яйца (оригинальный способ)

Сначала, вынув из холодильника, яйца нужно чисто вымыть и оставить на тарелке минут на 15. Затем поставить на плиту кастрюлю или ковш, налить туда воды и закипятить. 

Добавив 1 ч. л. соли, можно погрузить в кипяток яйца. Но перед этим нужно проколоть иголкой тупую часть скорлупы. Через эту малюсенькую дырочку внутрь яйца попадет вода с солью, благодаря чему скорлупа легко очистится.

Варить яйца следует не менее десяти минут. Затем надо положить их в очень холодную воду до полного остывания. 

Скорлупа буквально соскользнет с яиц. Они будут ровные и гладкие хоть на фаршировку, хоть в салаты, хоть на украшения в виде лилий, хоть еще куда.

Ранее "Утро.ру" раскрыло другой секрет варки и быстрой очистки яиц. Для него были необходимы вода, соль и лед.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Европа бросилась скупать российский газ из-за холодов

Поставки топлива во Францию увеличились в полтора раза

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей