Скорлупа не будет трескаться

Через несколько дней в России отметят День защитника Отечества, а там не за горами и 8 Марта. К этим праздникам многие будут готовить разные блюда и закуски, в состав большинства из которых входят яйца. Но не все знают, что правильно сварить их удастся, проткнув иголкой

Тогда яйца легко очистятся. Скорлупа не потрескается, легко снимется, и белок на ней не останется.

Как правильно сварить яйца (оригинальный способ)

Сначала, вынув из холодильника, яйца нужно чисто вымыть и оставить на тарелке минут на 15. Затем поставить на плиту кастрюлю или ковш, налить туда воды и закипятить.

Добавив 1 ч. л. соли, можно погрузить в кипяток яйца. Но перед этим нужно проколоть иголкой тупую часть скорлупы. Через эту малюсенькую дырочку внутрь яйца попадет вода с солью, благодаря чему скорлупа легко очистится.

Варить яйца следует не менее десяти минут. Затем надо положить их в очень холодную воду до полного остывания.

Скорлупа буквально соскользнет с яиц. Они будут ровные и гладкие хоть на фаршировку, хоть в салаты, хоть на украшения в виде лилий, хоть еще куда.

Ранее "Утро.ру" раскрыло другой секрет варки и быстрой очистки яиц. Для него были необходимы вода, соль и лед.