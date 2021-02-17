Путин поздравил участников студотрядов с праздником

Отдельно глава отметил волонтеров, которые сейчас помогают в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 17 февраля, в России в пятый раз отмечают День российских студенческих отрядов – с подзравлением к участникам молодежного движения обратился Владимир Путин.

Президент отметил, что для многих поколений граждан России студотряды связаны с одними из самых ярких воспоминаний о юношестве. Они неразрывно связаны с традициями товарищества, взаимовыручки, профессионального становления.

"Отрадно, что это замечательное молодёжное движение продолжает развиваться, вовлекать в свою орбиту тысячи юношей и девушек", – отметил глава государства.

Владимир Путин указал, что география деятельности российских студенческих отрядов впечатляющая. Участники движения всегда там, где требуется смелость, энергия, целеустремленность – особенно, в трудных условиях.

Отдельное внимание лидер уделил бойцам медицинских студотрядов, которые участвуют в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Ее участники в качестве волонтеров трудятся в медучереждениях, оказывая помощь пострадавшим от коронавируса.

17 февраля открывается мультиформатное пространство "СО.Здание", отметил Путин. Президент выразил уверенность, что оно станет центром притяжения для студенческих отрядов.

Напомним, День российских студенческих отрядов установлен приказом Владимира Путина от 21 февраля 2015 года. Впервые праздник отметили 17 февраля 2016 года.