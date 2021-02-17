Путин заговорил о введении продовольственных сертификатов в России

Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Владимир Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения.
Во время встречи с лидерами парламентских фракций президент предложил свои варианты помощи малоимущим. Не исключено, что в качестве такой меры будут введены продовольственные сертификаты, пишет РИА "Новости".
"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно",
– заключил глава России, добавив, что данный вопрос уже не так актуален, как это было в самый разгар пандемии коронавируса.
При этом сертификаты не будут иметь ничего общего с "карточками", которые были во времена дефицита. Малоимущие россияне будут получать сертификат с определенным номиналом, который смогут потратить по своему усмотрению. Номинал предлагается установить в размере 25% от прожиточного минимума.
Однако деньги можно будет потратить лишь на определенную группу товаров. В частности, на сертификат нельзя будет купить табак и алкоголь.
Также Владимир Путин пообещал подумать над идеей Владимира Жириновского по поводу семейного бизнеса, добавив, что в рамках нормативной базы можно организовать и семейное предпринимательство.
Ранее в Министерстве промышленности и торговли предложили выдавать деньги на продукты остро нуждающимся россиянам.
Поставки топлива во Францию увеличились в полтора раза