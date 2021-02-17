Путин заговорил о введении продовольственных сертификатов в России

Президент не исключил, что они могут появиться в ближайшее время

Владимир Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения.

Во время встречи с лидерами парламентских фракций президент предложил свои варианты помощи малоимущим. Не исключено, что в качестве такой меры будут введены продовольственные сертификаты, пишет РИА "Новости".

"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно",

– заключил глава России, добавив, что данный вопрос уже не так актуален, как это было в самый разгар пандемии коронавируса.

При этом сертификаты не будут иметь ничего общего с "карточками", которые были во времена дефицита. Малоимущие россияне будут получать сертификат с определенным номиналом, который смогут потратить по своему усмотрению. Номинал предлагается установить в размере 25% от прожиточного минимума.

Однако деньги можно будет потратить лишь на определенную группу товаров. В частности, на сертификат нельзя будет купить табак и алкоголь.

Также Владимир Путин пообещал подумать над идеей Владимира Жириновского по поводу семейного бизнеса, добавив, что в рамках нормативной базы можно организовать и семейное предпринимательство.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли предложили выдавать деньги на продукты остро нуждающимся россиянам.