Путин заговорил о введении продовольственных сертификатов в России

Путин заговорил о введении продовольственных сертификатов в России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент не исключил, что они могут появиться в ближайшее время

Владимир Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения. 

Во время встречи с лидерами парламентских фракций президент предложил свои варианты помощи малоимущим. Не исключено, что в качестве такой меры будут введены продовольственные сертификаты, пишет РИА "Новости". 

"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно", 

– заключил глава России, добавив, что данный вопрос уже не так актуален, как это было в самый разгар пандемии коронавируса. 

При этом сертификаты не будут иметь ничего общего с "карточками", которые были во времена дефицита. Малоимущие россияне будут получать сертификат с определенным номиналом, который смогут потратить по своему усмотрению. Номинал предлагается установить в размере 25% от прожиточного минимума.

Однако деньги можно будет потратить лишь на определенную группу товаров. В частности, на сертификат нельзя будет купить табак и алкоголь. 

Также Владимир Путин пообещал подумать над идеей Владимира Жириновского по поводу семейного бизнеса, добавив, что в рамках нормативной базы можно организовать и семейное предпринимательство. 

Ранее в Министерстве промышленности и торговли предложили выдавать деньги на продукты остро нуждающимся россиянам. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость148083
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Гость147566
А-я-яй!
Это же надо довести людей до такой нищеты.
А дворцы строят себе ШИКАРНЕЙШИЕ.
Хоть один "шикарнейший дворец" покажи. А по делу, при совке были продуктовые талоны, никто не жаловался. Так и щас для малоимущих нужно вводить
Давно пора !
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Нужно вводить обязательно ! На товары российского производства ! Начать с пенсионеров и многодетных , потом на остальные группы.
Гость140638
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Мало налогов на вводил. Нужно еще, чтобы 90% населения страны на вас горбатились и в нищете жили.
Гость141418
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В принципе подумать действительно надо, в мире это применяется очень давно, даже в хваленой Америке это есть порядка 40 миллионов американцев пользуются продуктовыми талонами (карточками). Так что помощь людям лишней не будет.
Гость147566
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А-я-яй!
Это же надо довести людей до такой нищеты.
А дворцы строят себе ШИКАРНЕЙШИЕ.
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