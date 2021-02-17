У древнего правителя был проломлен череп и изуродовано лицо

Ученые в Египте раскрыли жуткие детали гибели одного из фараонов. Секененр Таа II Храбрый был жестоко убит, заявили специалисты по окончании исследования.

К таким выводам специалисты пришли после проведенной комьютерной томографию мумии древнего правителя. На снимках они обнаружили следы тяжелых травм, говорится в научной статье, опубликованной в Frontiers in Medicine.

Египетскому фараону проломили череп и изуродовали лицо: на носу, лбу, над глазами зияли раны, которые бальзамировщики пытались скрыть. Размер и форма повреждений указывали на то, что удары наносились оружием гиксосов (народов, которые завоевали часть Древнего Египта XVIII – XVI веках до нашей эры).

Высохший мозг был смещен в левую часть черепа. Это дало повод считать, что мертвое тело очень долго лежало на той стороне и начало разлагаться до начала мумификации в королевской мастерской. Бальзамировали его в спешке.

Секененр Таа II Храбрый правил Южным Египтом в 1558 – 1553 годах до нашей эры, во время оккупации страны гиксосами. Исследователи до этого предполагали, что фараона схватили во время битвы, а затем казнили или убили во сне дворцовые заговорщики, а его смерть вынудила преемников продолжать борьбу за объединение Египта.

Ранее был обнаружен затерянный город фараонов. Огромные блоки и стены из известняковых пород нашли на дне реки Нил.