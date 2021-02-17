Пародию на экс-президента США Барака Обаму сочли на Западе

Еженедельно в эфире НТВ выходят новые выпуски шоу "Международная пилорама", которая с юмором рассказывает об актуальных событиях, происходящих на мировой арене. Однако не так давно произошел международный скандал, из-за которого западные страны тут же окрестили передачу "бинго из стереотипов".

Выпуск вышел в эфир в конце ноября. В нем показали пародию на бывшего президента США Барака Обаму. Актриса, лицо которой было плотно покрашено в темный цвет, спела песню "Я шоколадный заяц" российского писателя Пьера Нарцисса.

Также "Обама" переодически выкрикивал лозунг "Black Lives Matter". Не обошлось и шуток, связанных с расой 44-го президента Америки. Так, актриса иронично заметила, что никто из ее предков не умел писать, а затем зачитала рэп, пишет "Рамблер".

В ответ на это Кеосаян лишь отшутился и попросил "Обаму" не орать.

"У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают, вот и все",

– заявил телеведущий и добавил, что демократу нужно было сразу идти в рэп-исполнители.

Американские СМИ тут же отреагировали на столь скандальный выпуск, обвинив создателей в "хайпе". Например, крупнейшие телеканалы The Washington Post, The Times, Daily Beast, TMZ даже опубликовали сюжеты, посвященные выпуску про Обаму.

Также международная организация "Футбол против расизма в Европе" даже обратилась в "Газпром", которому принадлежит канал НТВ, с просьбой отреагировать на произошедшее и гарантировать, что такого больше не будет.

Ранее Норкин высмеял западные стереотипы шуткой про татар.