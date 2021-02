Десятиклассница из Челябинска и активистка Российского движения школьников предложила американскому бизнесмену Илону Маску поговорить о космосе.

Настя Щербатова опубликовала в "Твиттере" приглашение принять участие разговоре на тему 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос. Беседа пройдет в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.

Полный текст предложения школьница опубликовала в социальной сети "Вконтакте", поскольку из-за ограничения по количеству символов в "Твиттере" весь текст приглашения не поместился, пишет РИА "Новости".

"12 апреля исполнится 60 лет первому полету человека в космос. С того самого полета, который предопределил будущее человечества. Мы живем на разных континентах, но космос у нас один!"

– написала Щербатова.

👋, @elonmusk!

I'm a schoolgirl from 🇷🇺. I've totally fallen in love with space like you. You've recently invited our president into clubhouse. On April 12, the day of the 60th anniversary of the first human flight into space, I'm waiting for you in clubhouse to talk about our♥️