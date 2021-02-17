Возможный разговор будет посвящен 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина

Десятиклассница из Челябинска и активистка Российского движения школьников предложила американскому бизнесмену Илону Маску поговорить о космосе.

Настя Щербатова опубликовала в "Твиттере" приглашение принять участие разговоре на тему 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос. Беседа пройдет в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.

Полный текст предложения школьница опубликовала в социальной сети "Вконтакте", поскольку из-за ограничения по количеству символов в "Твиттере" весь текст приглашения не поместился, пишет РИА "Новости".

"12 апреля исполнится 60 лет первому полету человека в космос. С того самого полета, который предопределил будущее человечества. Мы живем на разных континентах, но космос у нас один!"

– написала Щербатова.

👋, @elonmusk!

I'm a schoolgirl from 🇷🇺. I've totally fallen in love with space like you. You've recently invited our president into clubhouse. On April 12, the day of the 60th anniversary of the first human flight into space, I'm waiting for you in clubhouse to talk about our♥️ — nastya_gusenok (@NGusenok) February 16, 2021

Также десятиклассница добавила, что в преддверии 60-летнего юбилея школьники проведут "Космический фестиваль", в ходе которого 300 учащихся, любящих космос, пройдут квест, а также примут участие в научном шоу, играх и посмотрят фильм о космосе.

Оказалось, что Щербатова вдохновилась примером американской школьницы Саманты Смит и хотела внести свой вклад в дружбу двух стран. "У нас одна задача: развитие нашего общего дома-планеты Земля и плодотворное изучение космических просторов", – резюмировала активистка.

Глава отдела науки Российского движения школьников Олег Яблоков добавил, что его не удивило, что Настя использовала подобные средства коммуникации, чтобы привлечь внимание Маска.

