Челябинская школьница предложила Илону Маску пообщаться о космосе в Clubhouse

Челябинская школьница предложила Илону Маску пообщаться о космосе в Clubhouse
Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Возможный разговор будет посвящен 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина

Десятиклассница из Челябинска и активистка Российского движения школьников предложила американскому бизнесмену Илону Маску поговорить о космосе. 

Настя Щербатова опубликовала в "Твиттере" приглашение принять участие разговоре на тему 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос. Беседа пройдет в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.

Полный текст предложения школьница опубликовала в социальной сети "Вконтакте", поскольку из-за ограничения по количеству символов в "Твиттере" весь текст приглашения не поместился, пишет РИА "Новости". 

"12 апреля исполнится 60 лет первому полету человека в космос. С того самого полета, который предопределил будущее человечества. Мы живем на разных континентах, но космос у нас один!"

– написала Щербатова. 

Также десятиклассница добавила, что в преддверии 60-летнего юбилея школьники проведут "Космический фестиваль", в ходе которого 300 учащихся, любящих космос, пройдут квест, а также примут участие в научном шоу, играх и посмотрят фильм о космосе. 

Оказалось, что Щербатова вдохновилась примером американской школьницы Саманты Смит и хотела внести свой вклад в дружбу двух стран. "У нас одна задача: развитие нашего общего дома-планеты Земля и плодотворное изучение космических просторов", – резюмировала активистка. 

Глава отдела науки Российского движения школьников Олег Яблоков добавил, что его не удивило, что Настя использовала подобные средства коммуникации, чтобы привлечь внимание Маска. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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