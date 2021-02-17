Москва внедряет инновации в повседневную жизнь

Москва внедряет инновации в повседневную жизнь
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
С 2019 года в столице успешно испытаны и внедрены в сфере информационных технологий, медицины, торговли, транспорта, образования, услуг более 50 уникальных наукоемких разработок

Программа "Московская инновационная экосистема" получила награду на международном конкурсе Quality Innovation Award в категории "Инновации в государственном секторе". Как пояснила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, программа дает возможность разработчикам проверить востребованность и эффективность их решений и получить развернутые отзывы целевой аудитории.

"Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений",

отметила Сергунина.

Бизнес быстро оценил возможности, которые предоставляет городская программа. Только в 2020 г. поступило более 600 запросов на испытания различных продуктов. Из них профильные специалисты выбирают наиболее актуальные и перспективные. Более 50 проектов уже протестировано, среди них – беспилотное такси, экзоскелет кисти, система для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, приложение для посетителей музеев, позволяющее получать информацию об экспонатах на смартфон.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Одним из таких инновационных продуктов, прошедших пилотное тестирование с помощью Агентства инноваций Москвы, стала установка для получения гипоксических и гипероксических газовых смесей "ГИПО-ОКСИ-1" "OXYTERRA". С ее помощью проводится дыхательная тренировка с чередованием фаз то пониженного содержания кислорода в воздухе, то повышенного. Такая интервальная методика делает тренировку легко переносимой, а эффект сложно переоценить: старые, изношенные митохондрии уничтожаются, а новые здоровые формируются. По сути, происходит обновление организма на клеточном уровне.

По словам гендиректора компании-разработчика аппарата OXYTERRA Татьяны Росс, регистрационное удостоверение на него они получили в начале 2020 г. и вступили в программу тестирования инноваций. Для прибора подобрали три пилотных площадки: Центр медицинской реабилитации Сеченовского университета, сеть домов престарелых и детский реабилитационный центр. То есть благодаря выстроенной в столице инновационной экосистеме компания в короткие сроки получила доступ к разным группам населения.

Учитывая эпидемию COVID-19, а прибор OXYTERRA рекомендован Минздравом РФ в том числе для постковидной реабилитации, сроки тут имеют колоссальное значение не только для производителя, но и для потребителей.

"Это – очень ценный дополнительный ресурс, который позволяет частным компаниям выходить на рынок, находить связи с научными партнерами и пилотными испытательными площадками, получать ценную обратную связь",

– рассказала "Утру.ру" Татьяна Росс. Она пояснила, что небольшие частные компании имеют ограниченные ресурсы, поэтому им сложно пробиваться. А внимание московских властей к инновационным технологиям помогает развивать продукт, рекламировать его, испытывать и получать объективную оценку от потребителей, вплоть до пожеланий конструкторам внести какие-то изменения для удобства эксплуатации.

Еще один уникальный стартап – изобретение московской компании vOICe vision "Звуковое зрение". Прибор состоит из очков с видеокамерой, оснащенных специальным программным обеспечением. С его помощью изображение преобразуется в особый звук, который поступает незрячему человеку через наушники костной проводимости. После обучения, которое длится в среднем три месяца, человек обретает черно-белое зрение.

"У человека, который прошел обучение, появляется способность воспринимать в звуке закодированное изображение. Мозг раскодирует его в образы, и человек начинает воспринимать окружающее пространство, не ощупывая его, передвигаться без посторонней помощи",

рассказал лидер команды vOICe vision, нейрофизиолог Игорь Трапезников. Благодаря участию в московской программе тестирования инноваций команда получила возможность провести испытания пробора в пансионате для инвалидов по зрению. Было установлено, что с помощью прибора лишенные зрения люди становятся фактически слабовидящими, то есть качество их жизни значительно повышается.

Сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем тестировании прибора и его закупке городом. Без программы Агентства инноваций Москвы достичь такого уровня доверия было бы гораздо сложнее, считает Трапезников, поскольку к молодым предпринимателям и их новинкам в государственных учреждениях относятся с осторожностью.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в столице с 2019 года. Сейчас разработчикам доступно уже более 100 государственных и коммерческих площадок для тестирования в сфере информационных технологий, медицины, образования, строительство, торговли, промышленности и т.д.

Сейчас в процессе тестирования около 30 стартапов, всего же в 2021 г. в Москве планируется проверить на эффективность и востребованность не менее наукоемких 40 разработок.

"Благодаря “Московской инновационной экосистеме” российская столица – один из самых активных городов по количеству тестируемых инноваций",

– подчеркивает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

О том, как современные цифровые разработки помогли Москве бороться с пандемией коронавируса, ранее рассказал мэр города Сергей Собянин.

Николай ВИКТОРОВ

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