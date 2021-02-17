Сексуальные утехи он обсуждал во время заседания

Одного из депутатов Украины "спалили" за горячей перепиской с мужчиной. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Карточный офис", мужчина, которым предположительно является народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Муса Магомедов, общается с партнером об интимных утехах нетрадиционного плана.

На экране видно, что собеседник депутата рассказывает, как "подснял двух симпатичных аниматоров", которые были такими "хорошенькими", что хотелось их пощупать. С кем именно вел переписку депутат – неизвестно.

Сам предположительно Магомедов рассказывает, что ему больше нравится смотреть на такое зрелище. Фото и видео с перепиской оказались в распоряжении журналистов.

Указывается, что депутат вел интимные разговоры во время заседания парламента.

В комментариях к публикации люди неоднозначно отреагировали на новость.

"Мда, у нас фраза "все законы принимают через ж***" уже перестает быть нарицательной", – пишут пользователи.

Другие прислали семейное фото депутата, на котором он вместе с женой, родными и тремя детьми, отметив, что вообще-то он семейный человек. А третьи заподозрили, что снимки были смонтированы.

К слову, это не первый раз, когда интимные переписки украинских депутатов "сливают" в Сеть. Ранее на таком попадался экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, который во время заседания заказывал себе девушку легкого поведения.

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова обсуждала с мужем грядущий романтический вечер на новом матрасе. А женатый "слуга народа" Олег Семинский переписывался с любовницей.