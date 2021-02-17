"Хочется пощупать": депутата Рады "спалили" с мужчиной

"Хочется пощупать": депутата Рады "спалили" с мужчиной
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сексуальные утехи он обсуждал во время заседания

Одного из депутатов Украины "спалили" за горячей перепиской с мужчиной. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Карточный офис", мужчина, которым предположительно является народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Муса Магомедов, общается с партнером об интимных утехах нетрадиционного плана. 

На экране видно, что собеседник депутата рассказывает, как "подснял двух симпатичных аниматоров", которые были такими "хорошенькими", что хотелось их пощупать. С кем именно вел переписку депутат – неизвестно. 

Сам предположительно Магомедов рассказывает, что ему больше нравится смотреть на такое зрелище. Фото и видео с перепиской оказались в распоряжении журналистов.

Указывается, что депутат вел интимные разговоры во время заседания парламента. 

В комментариях к публикации люди неоднозначно отреагировали на новость. 

"Мда, у нас фраза "все законы принимают через ж***" уже перестает быть нарицательной", – пишут пользователи. 

Другие прислали семейное фото депутата, на котором он вместе с женой, родными и тремя детьми, отметив, что вообще-то он семейный человек. А третьи заподозрили, что снимки были смонтированы. 

К слову, это не первый раз, когда интимные переписки украинских депутатов "сливают" в Сеть. Ранее на таком попадался экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, который во время заседания заказывал себе девушку легкого поведения. 

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова обсуждала с мужем грядущий романтический вечер на новом матрасе. А женатый "слуга народа" Олег Семинский переписывался с любовницей.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость143929
Пожаловаться Ответить
Они все каклопедорасы, все до последнего бандеры
1
новости партнеров

В России готовы начать активное сдерживание США

Штатам послали однозначный намек

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей