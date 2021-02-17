Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
726 новости
Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в растрате 7,5 млн рублей экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева. Ему дали пять лет условно и штраф в размере 800 тысяч рублей. Помимо этого он вместе с подельником Кондратовым (3 года условно) должен возместить 7 млн рублей.
По данным следствия, с 2014 по 2019 годы он, будучи вице-президентом "Роснефти", заключал фейковые договоры аренды, выставляя завышенную цену, сообщает РИА "Новости".
Заседание несколько раз откладывали из-за состояния здоровья Ишаева. В декабре прошлого года он перенес инфаркт.
Штатам послали однозначный намек