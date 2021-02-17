Озвучено наказание для экс-губернатора Хабаровска

Суд назначил мужчине условный срок

 Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в растрате 7,5 млн рублей экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева. Ему дали пять лет условно и штраф в размере 800 тысяч рублей. Помимо этого он вместе с подельником Кондратовым (3 года условно) должен возместить 7 млн рублей.

По данным следствия, с 2014 по 2019 годы он, будучи вице-президентом "Роснефти", заключал фейковые договоры аренды, выставляя завышенную цену, сообщает РИА "Новости". 

Заседание несколько раз откладывали из-за состояния здоровья Ишаева. В декабре прошлого года он перенес инфаркт.

Роман ИГНАТОВ

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