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Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на сообщения о своем размере ежемесячной пенсионной выплаты, размер которой, как госслужащая узнала в Сети, якобы составляет 450 тыс. рублей. По ее словам, подобного рода данные необходимо опровергать из-за их недостоверности.
Как отметила сенатор, выступая на пленарном заседании палаты 17 февраля, в Сети распространяют слухи о "каких-то баснословных пенсиях" государственных служащих.
Матвиенко заявила, что ее декларация является открытым источником, в соответствии с которым размер пенсионной выплаты сенатора составляет 25 тысяч рублей при практически 50-летнем трудовом стаже, пишет РИА "Новости".
Спикер Совета Федерации также добавила, что подобного рода информацию необходимо опровергать из-за ее недостоверности, чтобы обезопасить представителей органов власти от дискредитации.
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