Москвичей предупредили о сильном снегопаде на 23 февраля

Также нужно быть готовыми к морозу и сильному ветру

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, какая погода установится 23 февраля в Москве. По словам специалиста, в День защитника Отечества ожидаются метель и мороз.

Синоптик добавил, что во вторник выпадет до трети месячной нормы, передает РИА "Новости".

Что касается предшествующих праздничному дню рабочих дней, то они будут по-настоящему холодными. Температура воздуха опустится до -20°C. На выходных заметно потеплеет – до -2…-7°C.

К понедельнику, 22 февраля, снова подморозит. 23 февраля станет "самым ненастным, то есть наиболее снежным – до 1/3 месячной нормы – и холодным, усилится ветер, закружат метели с ухудшением видимости".

Тишковец предупредил, что ночью столбик термометра опустится до -20°C, а днем – до -12…-17°C. Также нужно быть готовыми к образованию больших сугробов, сообщает телеканал "360".  

Анастасия ГОРЮНОВА

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