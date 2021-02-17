У Зеленского обнаружили психическое расстройство

У Зеленского обнаружили психическое расстройство
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Лидер Незалежной последовательно инициирует уголовные дела против своих оппонентов и критиков

Известный украинский блогер, журналист, а ныне еще и политический деятель Анатолий Шарий заподозрил президента Незалежной Владимира Зеленского в потере разума. Так он прокомментировал вчерашнюю новость из коридоров СБУ о том, что на него завели уголовное производство по статьям о госизмене и разжигании расовой и межнациональной розни.

Шарий в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на ютуб-канале "Соловьев LIVE" заметил, что все последние действия киевского режима, в том числе закрытие трех оппозиционных телеканалов, произошли совсем не по указке из-за океана.

Блогер уверен, что так пан Зеленский просто расправляется с теми, кто его так или иначе обидел. И такие шаги Владимира Александровича в реальности на Западе не одобряют, даже прекратили предоставлять кредиты, поэтому экс-комик рванул за финансовой помощью в ОАЭ, где пытается распродать украинский чернозем.

По словам блогера, ранее он считал, что хуже пятого главы государства Петра Порошенко в стране уже быть не может, поэтому поддерживал на выборах пана Зеленского. Однако с ним что-то случилось.

"Что происходит с Владимиром Зеленским? Я абсолютно уверен, что он сошел с ума, и психическое отклонение развилось у него несколько месяцев назад. Я абсолютно в этом убежден", – цитирует "Собеседник" Шария.

Он добавил, что до сих пор в происходящем в Незалежной обвинял окружение президента, будучи его ярым сторонником, т.к. хотел перемен в стране.

"На данный момент времени я могу сказать лишь одно: "Порошенко, вернись". Я не думал, что кто-то может быть хуже президента Порошенко, но Зеленский доказал, что может", – резюмировал украинец.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины через соцсети объявила о подозрении Шарию в рамках уголовного производства по двум статьям УК страны – "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии". СБУ выпустила маленький ролик, где под звуки балалайки смонтированы ряд высказываний журналиста, в том числе для программы "60 минут" на "России 1". В частности, Шарий заявляет, что в Незалежной идет гражданская война, а сама соборная стала колонией.

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Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость144229
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Кремлевский карлик уже давно страдает слабоумием или отсутствоумием, т.к преследует всх кого боится: толи травит их, толи сажает в дурку (шамана Габышева). А фамилию Навального даже произносить боится. Отсутствим ума страдает и говорящие усы этого карлика, который также не называет фамилию Навльного. Всоминается песня Екатеринбургской группы "Рабфак" : "Все так сложно, все так запутано, некогда нам разбираться брат - наш дурдом голосует за Путина, наш дурдом будет Путину рад" Вот и получается, что вся страна - это ДУРДОМ.
Гость147174
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Ну, не чокаясь. Распродают 404. Это предсказывали еще в 2014 году.
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