Власти ввели многомиллионные штрафы за цензуру российских СМИ

Власти ввели многомиллионные штрафы за цензуру российских СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Документ уже одобрен Совфедом

Законодатели поддержали законопроект о штрафах в отношении владельцев информационных ресурсов за санкции против отечественных медиа и россиян. Соответствующий законопроект уже одобрили в Совете Федерации.

Документ также вводит штраф за нарушения условий, нацеленных на обеспечение устойчивости русскоязычных интернет-платформ. В случае нарушения указанных требований нарушителя обяжут выплатить до 3 млн рублей.

Так, штраф в отношении граждан составит от 50 до 100 тыс., для должностных и юридических лиц – от 200 до 400 и от 600 тыс. до 1 миллиона руб. соответственно.

В случае повторного нарушения закона сумма штрафа будет увеличена в значительном размере, передает РИА "Новости".

Как отмечает источник, в прошлом году Госдума приняла законопроект о встречных ограничениях в ответ на цензурирование отечественных СМИ. Иностранным платформам теперь грозит крупный штраф за ограничение доступа к данным, основанное на расовой, национальной и политической принадлежности. Исключение составляют лишь социальные сети, а также крупные платформы в сфере IT.

Решения об ограничительных мерах будут приниматься генеральным прокурором по согласованию с российским МИД.

Егор МАЛКОВ

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Надо те же числа в СКВ, быстрей дойдет с кем имеют дело.
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