Лечит и отгоняет насекомых: зачем сажать лаванду на участке

Лечит и отгоняет насекомых: зачем сажать лаванду на участке
Фото: Oliver Heinz/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Это неприхотливое растение сослужит хорошую службу

Лаванда – это не только красивое, но и полезное растение. Посадив ее у себя в саду, можно получить несколько преимуществ. Расскажем, защем выращивать данную эфиромасличную культуру. 

Причина №1. Отличное украшение для участка

Лаванда станет прекрасным украшением сада. Фиолетово-синие цветы будут радовать глаз, добавляя в окружающую обстановку яркие акценты.

Причина №2. Натуральный ароматизатор

Если вы срежете лаванду и поставите букет в вазу, то растение будет источать аромат еще несколько месяцев. Здесь важен один нюанс – заниматься сбором необходимо в конце цветения, поскольку к этому моменту в цветах накопится максимум эфирных масел.

Если вас не устаивает лаванда в виде букета, то можно самостоятельно изготовить ароматические мешочки.

Причина №3. Борьба с молью

Положив вышеупомянутый мешочек в шкаф, вы спасете одежду от нежелательных гостей – моли. Этих насекомых отпугивает специфический запах лаванды.

Причина №4. Лекарственное средство

Цветы лаванды, добавленные в чай, не только подарят вкус и аромат, но и раскроют свои полезные качества. Составы на основе этого растения обладают успокаивающими, тонизирующими, противовоспалительными, антибактериальными и болеутоляющими свойствами.

Причина №5. Борьба с комарами и мошкарой

Посадив лаванду рядом с беседкой или скамейкой, вы обезопасите себя от надоедливой армии насекомых. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как с помощью масла лаванды и других средств избавиться от муравьев в доме. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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