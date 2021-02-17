Собянин рассказал о развитии системы поддержки москвичей с ментальными особенностями

Собянин рассказал о развитии системы поддержки москвичей с ментальными особенностями
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В городе создаются условия для социализации воспитанников детских домов и интернатов

Всем детям нужна семья. Наше общество все больше это осознает, поэтому за последние 10 лет в Москве почти в 1,5 раза увели­чилось количество сирот, переданных новым родителям, а количество воспитанников детских домов сократилось с 4 371 до 1 317 человек.

Чаще всего новую семью не могут обрести дети – инвалиды, особенно с ментальными отклонениями. После 18 лет они обычно переезжают в психоневрологические интернаты. Но это не единственный и, конечно, не лучший путь.

Доказано, что инвалиды с ментальными нарушениями могут удачно адаптироваться в обществе, сами себя обслуживать, работать и зарабатывать на жизнь. Главное – создать им условия для социализации, решили в Москве и подготовили программу, которая поможет таким молодым людям овладеть навыками общения и самостоятельной, активной, счастливой жизни.

"Недавно мы создали Центр сопровож­даемого проживания для выпускников детских домов. Его задача – обучать их навыкам самостоятельной жизни, помогать раскрыть способности и освоить профессию, готовить к интеграции в жизнь большого города",

написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Центр расположен в Зябликове. Это двухэтажное учебно-тренировочное общежитие, в котором могут одновременно проживать до 60 человек. В здании 10 квартир, в каждой по две спальни, гостиная, кухня-столовая, прихожая и по два санузла. Все помещения, естественно, полностью укомплектованы мебелью, бытовой техникой, предметами быта.

Раньше ребята ели еду, которую им готовили в столовой. Специальные работники мыли за ними посуду, полы, убирали в помещениях. Теперь молодые люди учатся готовить своими руками – пусть и простые блюда, зато сами. Возможность самостоятельно наводить уют тоже многое значит для тех, кто раньше этого не мог.

При этом в Центре ежедневно работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе. Поэтому все нуждающиеся в помощи или совете могут к ним обратиться. Кроме того, жители Центра могут посещать колледжи или мастерские, проходить стажировки на предприятиях с прицелом на дальнейшее трудоустройство.

"Как показал первый опыт, попав в новые условия, многие молодые люди мобилизовали свои способности и добились серьезного прогресса, вплоть до готовности перейти на следующий уровень самостоятельности. Через некоторое время они переедут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники будут находиться с ними только в дневное время",

– рассказал Собянин, подчеркнув, что такая социализация помогает людям с ментальными особенностями найти свое место в жизни и дорогу к счастью.

Меняется в Москве и система психоневрологических интернатов. Сейчас там вводятся новые правила ухода, расширяется жилое пространство подопечных. Двери этих учреждений открыты для волонтеров. 

Николай ВИКТОРОВ

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