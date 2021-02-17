На восстановление потребуется около 10 дней

Специалисты из Базельского университета пришли к выводу, что регулярное употребление кофе способно изменить структуру мозга. Рано или поздно объем серого вещества начинает уменьшаться.

Результаты исследования появились на портале News Medical. В эксперименте приняли участие 20 молодых людей-кофеманов. Они прошли через два десятидневных этапа: во время первого испытуемым давали таблетки с содержанием кофеина, а во время второго – обыкновенные плацебо.

Швейцарские ученые обнаружили обратную зависимость между количеством кофеина и объемом серого вещества мозга. То есть, чем больше кофе вы пьете, тем меньше становится главный компонент центральной нервной системы. Это отражается на области мозга, которая отвечает за консолидацию памяти.

Также удалось выяснить, что регулярное употребление бодрящего напитка не влияет на качество сна.

"Результаты исследования не говорят о негативном влиянии кофеина на мозг. Но очевидно, что при ежедневном потреблении он воздействует на когнитивные функции", – говорится в публикации.

По словам экспертов, после десятидневного отказа от кофе мозговые ткани начинают восстанавливаться.

Ранее врач сообщила, сколько чашек бодрящего напитка можно пить в день, чтобы избежать проблем со здоровьем.