Понадобится кетчуп: как эффективно очистить пригоревшую посуду

Понадобится кетчуп: как эффективно очистить пригоревшую посуду
Фото: Alfred Schauhuber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Результат по-настоящему удивит, но придется подождать пару часов

Наверняка каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с проблемой в виде пригоревшей посуды. Многие в этом случае прибегают к помощи металлической губки, не подозревая, что она может поцарапать поверхность бытовых предметов. После этого они намного быстрее выйдут из строя. Есть более безопасный и эффективный метод избавления от неприятного нагара. Об этом – в материале от "Утро.ру". 

Вам понадобится обыкновенный кетчуп. Нанесите смесь на загрязненную поверхность, а затем оставьте посуду на полтора-два часа.

По истечении нужного времени возьмите губку и начните смывать томатный соус. Результат будет налицо – остатки пригоревшей пищи легко сойдут, не оставляя ни царапин, ни каких-либо других нежелательных дефектов.

После этого посуда вновь заблестит, приводя в восторг свою хозяйку.

Ранее британский блогер поделилась советом, как быстро и легко отмыть очень грязную посуду. На помощь придет чайный пакетик. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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