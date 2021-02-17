Путин заявил об активном росте волонтерского движения в России

Путин заявил об активном росте волонтерского движения в России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ отметил массовую вовлеченность молодого поколения во внутренние процессы страны

Российские волонтеры становятся все более вовлеченными в различные сферы внутригосударственной деятельности. С таким заявлением выступил сегодня, 17 февраля, президент России Владимир Путин, выступая на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.

По словам главы государства, волонтерская деятельность популяризируется, привлекая огромное количество людей самого разного возраста – особенно молодое поколение.

Как отметил президент, речь идет, прежде всего, о неравнодушных людях, которые занимаются оказанием помощи гражданам на безвозмездной основе.

По этой причине государство должно оказывать поддержку тем, у которых "душа болит" за проблемы населения, передает Regnum.

Волонтерское движение, добавил российский лидер, основано на моральных качествах – доброте к людям и желании помочь нуждающимся. Задачей государства в этом отношении остается оказание поддержки добровольцам, передает "Российская газета".

Егор МАЛКОВ

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