Ночью температура опустится до - 20℃

В среду жителей Московской области ожидает похолодание и снегопад. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям необходимо соблюдать особую осторожность, сообщили в Минтрансе.

Согласно прогнозу, 17 февраля будет облачно, пройдет небольшой снегопад. Порывы ветра будут достигать до 10 м/с, уточняет сайт Гидрометцентра.

Столбики термометров упадут до – 14℃, а ночью похолодает до – 20℃, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К концу недели немного потеплеет, а вот перед 23 февраля снова ударят морозы. Синоптики обещают похолодание до – 20°C.