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В среду жителей Московской области ожидает похолодание и снегопад. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям необходимо соблюдать особую осторожность, сообщили в Минтрансе.
Согласно прогнозу, 17 февраля будет облачно, пройдет небольшой снегопад. Порывы ветра будут достигать до 10 м/с, уточняет сайт Гидрометцентра.
Столбики термометров упадут до – 14℃, а ночью похолодает до – 20℃, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К концу недели немного потеплеет, а вот перед 23 февраля снова ударят морозы. Синоптики обещают похолодание до – 20°C.
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