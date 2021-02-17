Специалисты в КНР, возможно, вели тестирование на последнем этапе разработок

Уханьский вирус мог на самом деле появиться в американской лаборатории. К такому выводу пришел экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин, комментируя публикацию в NBC News о возможном происхождении COVID-19.

Сама статья посвящена предварительным итогам поездки делегации ВОЗ в Ухань, где международные исследователи смогли посетить три китайские лаборатории. Отмечается, что там они не обнаружили никаких признаков того, что вспышку коронавируса мог вызвать несчастный случай в одной из них.

Один представитель ВОЗ сообщил журналистам на пресс-конференции, что организация прекращает дальнейшее расследование этой теории. Однако через несколько дней гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, похоже, отказался от этого окончательного заявления, заметив, что "все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", пишет NBC News.

Несколько источников сообщили об имеющихся засекреченных данных о COVID-19, которые озадачили западную разведку. Никулин предполагает, что этот вирус всего лишь мог испытываться в КНР.

"А для Соединенных Штатов сейчас самое главное – замести свой след. Но, по-моему, все следы все равно ведут туда, за океан. Даже если китайцы в этом деле участвовали, то они участвовали на самом последнем этапе, только на тестировании этого разработанного американцами химерного вируса", – сказал "ЦарьГраду" эксперт.

Он обратил внимание на то, как новый глава Белого дома Джо Байден слово в слово повторяет заявления экс-президента США Дональда Трампа, касательно темы возникновения пандемии, также пытаясь свалить всю вину за нее на Пекин.



Никулин считает, что китайцы забыли поговорку о бесплатном сыре в мышеловке, и что принимать подарки от англосаксов крайне небезопасно.

"Они решили, что американцы дают новейшую разработку биологического оружия, им это показалось манной небесной", – добавил специалист.

Напомним, в субботу, 13 февраля, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Пекин предоставил данные о распространении COVID-19 с самых первых дней вспышки инфекции.

