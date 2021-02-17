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Уханьский вирус мог на самом деле появиться в американской лаборатории. К такому выводу пришел экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин, комментируя публикацию в NBC News о возможном происхождении COVID-19.
Сама статья посвящена предварительным итогам поездки делегации ВОЗ в Ухань, где международные исследователи смогли посетить три китайские лаборатории. Отмечается, что там они не обнаружили никаких признаков того, что вспышку коронавируса мог вызвать несчастный случай в одной из них.
Один представитель ВОЗ сообщил журналистам на пресс-конференции, что организация прекращает дальнейшее расследование этой теории. Однако через несколько дней гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, похоже, отказался от этого окончательного заявления, заметив, что "все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", пишет NBC News.
Несколько источников сообщили об имеющихся засекреченных данных о COVID-19, которые озадачили западную разведку. Никулин предполагает, что этот вирус всего лишь мог испытываться в КНР.
"А для Соединенных Штатов сейчас самое главное – замести свой след. Но, по-моему, все следы все равно ведут туда, за океан. Даже если китайцы в этом деле участвовали, то они участвовали на самом последнем этапе, только на тестировании этого разработанного американцами химерного вируса", – сказал "ЦарьГраду" эксперт.
Он обратил внимание на то, как новый глава Белого дома Джо Байден слово в слово повторяет заявления экс-президента США Дональда Трампа, касательно темы возникновения пандемии, также пытаясь свалить всю вину за нее на Пекин.
"Они решили, что американцы дают новейшую разработку биологического оружия, им это показалось манной небесной", – добавил специалист.
Напомним, в субботу, 13 февраля,
помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Пекин предоставил данные о
распространении COVID-19 с самых первых дней вспышки
инфекции.
Штатам послали однозначный намек