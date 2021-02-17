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Принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II, госпитализировали накануне вечером. Ситуацию прокомментировали в Букингемском дворце.
Решение положить герцога Эдинбургского в больницу – мера предосторожности, заверили журналистов. Врач мужа Елизаветы II посоветовал ему провести несколько дней под наблюдением медиков на фоне ухудшения самочувствия.
Об этом пишет AP со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Также известно, что королева с мужем сделали прививки от коронавируса, а весь карантин провели в Виндзорском замке. Этим летом герцогу Эдинбургскому исполнится 100 лет.
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