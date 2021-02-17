Две комнаты и старая мебель: как выглядит квартира Юлии Скрипаль в Москве

Две комнаты и старая мебель: как выглядит квартира Юлии Скрипаль в Москве
Юлия Скрипаль. Фото: facebook.com/julia.skripal/www.globallookpress.com
Жилплощадь сдали в аренду на пять лет

О местонахождении Юлии Скрипаль доподлинно неизвестно – даже ходили слухи, что она вместе с отцом Сергеем переехала в Новую Зеландию, сменив имя. Тем не менее, от московской квартиры несколько месяцев назад дочь экс-сотрудника ГРУ избавилась. А теперь в распоряжении журналистов оказались фотографии жилища.

Двухкомнатную квартиру площадью 46 кв. м у метро "Славянский бульвар" – недалеко от Арбата – Юлия оформила на мать своего знакомого. СМИ писали, что именно он жил там последние полгода, а с января недвижимость появилась на сайте по аренде квартир. Сдавали жилплощадь ниже среднего московского ценника – за 36 тыс. рублей.

Риелторы сообщили, что сейчас объявление уже не актуально. Квартиру сдали на долгий срок – около пяти лет. Фотографии интерьера опубликовал "Собеседник". В кадре можно разглядеть обои с орнаментом, паркет "елочкой" и старую мебель – диван, шкаф и кресло.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория продажей квартиры довольна не была. Она возмутилась тем, что экс-сотрудник ГРУ не ухаживает за матерью и все хлопоты легли на ее плечи.

Слухи о переезде Скрипалей в Новую Зеландию стали ходить прошлым летом. Однако позже сама Юлия заявила, что они с отцом по-прежнему остаются в Великобритании.

Карина СИРАЗОВА

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