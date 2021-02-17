Ученика Мессинга разоблачили в эфире у Малахова

Ученика Мессинга разоблачили в эфире у Малахова
Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Оказалось, что мужчина имеет криминальное прошлое

В эфире программы "Прямой эфир" появился знахарь Александр Ручкин, утверждающий, что он является учеником Вольфа Мессинга. Присутствующие в студии эксперты поставили под сомнение слова мужчины о его умении видеть людей насквозь.

Чудесные способности открылись у Ручкина после того, как он в семь лет переболел брюшным тифом и пережил клиническую смерть. Обнаружив в себе дар ясновидения, Александр решил использовать его во благо людям.

"Не знаю, откуда оно взялось, но глядя на человека, я понимаю, что его беспокоит, от чего он может умереть", – рассказал целитель.

По словам провидца, он помогает окружающим на протяжении вот уже 40 лет. В своей работе он использует травы, которые самостоятельно собирает в лесах.

Гости "Прямого эфира" заранее решили проверить личность Ручкина. Выяснилось, что мужчина сидел в тюрьме – за оказание медицинской помощи без соответствующего образования.

Также всплыли еще одни интересные факты. Журналист Борис Соболев отыскал фотографии, на которых Александр предстал в рясе. На других снимках он запечатлен с медалями времен ВОВ. Примечательно, что целитель никогда не служил православной церкви и не участвовал в войне.

"Это лишь часть его обмана. Человек создает себе имидж провидца, хотя не является таковым", – заявил Соболев.

Сам Ручкин отметил, что был готов к подобному скептицизму. Мужчина добавил – он продолжит помогать людям, несмотря ни на что. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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