Новые катаклизмы и крах экономики: иракская провидица сделала прогноз на 2021 год

Новые катаклизмы и крах экономики: иракская провидица сделала прогноз на 2021 год
Фото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance/www.globallookpress.com
Миру грозят новые международные беспорядки и падение уровня жизни

Прошлый 2020 год для человечества выдался непростым, но похоже, расслабляться пока рано. В 2021 году Землю ждут новые неприятности: беспорядки в разных странах, проблемы с экологией и ухудшение жизни в целом. Таким прогнозом на текущий год поделилась иракский политик Лейла Абдул-Латиф.

Некоторые прозвали ее ясновидящей: говорят, что Абдул-Латиф унаследовала дар предсказывать будущее от своего отца. Чаще всего провидица делает прогнозы в политической и социальной сферах, и этот год, по ее мнению, спокойным не будет.

Согласно пророчеству, в 2021 году появится новый компьютерный вирус, который нанесет большой ущерб базам данных. Беспорядки в странах продолжатся, а в Китае и США – вспыхнут с новой силой. Кроме того, обострится ситуация на Ближнем Востоке.

Год будет богатым на природные катаклизмы, что нанесет новый удар мировой экономике. А вот пандемия коронавируса пойдет на спад благодаря вакцине. По мнению Абдул-Латиф, осенью вирус удастся взять под контроль, пишет "Рамблер. Гороскопы".

Ранее "Утро.ру" писало, что предсказывали на 2021 год Ванга, Нострадамус и Ротшильды.

Карина СИРАЗОВА

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