Список подарков, которым женщина не обрадуется

Близится 8 марта, и мужчины уже сейчас начинают ломать голову над тем, что же подарить представительнице прекрасного пола. "Утро.ру" расскажет, от каких презентов стоит отказаться, чтобы не разочаровать женщину.

Бижутерия

Лучше не испытывать судьбу и не дарить избраннице украшения из низкокачественных материалов. Они смотрятся крайне дешево и занижают статус женщины. Если нет денег на изделия из золота или серебра, то обратите внимание на украшения ручной работы.

Посуда или бытовые приборы

Дело в том, что 8 марта каждая представительница прекрасного пола хочет чувствовать себя особенной. Даря ей кастрюлю, сковородку или пылесос, вы, сами того не подозревая, заключаете ее в оковы обыкновенной домохозяйки.

Нижнее белье

Нижнее белье – это достаточно личный подарок. Чтобы подобрать идеальный комплект, женщине необходима примерка. Однако если вы хотите устроить сюрприз, то самостоятельный выбор вряд ли увенчается успехом.

Товары, намекающие на вес

Весы, сыворотка для похудения, абонемент в фитнес-клуб – это то, что может сильно обидеть вашу возлюбленную. Ведь она начнет думать, что вы видите в ней лишние килограммы.

Сладости

Весной многие женщины начинают приводить свое тело в порядок. Они садятся на диеты, ограничивают себя в употреблении сладкого. Ведь надо успеть похудеть перед летним отпуском. Поэтому подарок в виде конфет окажется неудачным.

Косметика

Косметика – еще один индивидуальный подарок. Мужчина вряд ли поймет все нюансы, связанные со средствами для красоты. Поэтому без женщины покупать их не стоит.

О том, что нельзя дарить на 23 февраля – читайте здесь.