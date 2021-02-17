В пользу государства отойдут денежные средства, драгоценности, недвижимость

Многомиллионное состояние экс-главы управления дознания Федеральной таможенной службы, генерал-лейтенанта Александра Кизлыка ушло в пользу государства. Об этом сегодня сообщила Генпрокуратура.

Мещанский районный суд столицы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка и его супруги "в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 млн руб", передает РИА "Новости".

В ходе обысков у а-ля Захарченко-2 правоохранители выяснили, что генерал оказался долларовым миллионером – у него обнаружено около €600 тыс., $600 тыс., дорогие часы, драгоценности, слитки золота.

Кроме того у заместителя Кизлыка Алексея Серебро нашли имущество на 23 млн руб, отметили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного чиновника ФТС расследуется по статье "О злоупотреблении полномочиями". Кизлыку и его подчиненному грозят сроки до 10 лет в колонии.

О том, что два должностных лица таможенной службы попали в поле зрения правоохранительных органов стало известно в декабре 2019 года. Тогда же были произведены обыски в структурах ФТС – в одном из управлений центрального аппарата ведомства и таможнях Внуково и Домодедово.

