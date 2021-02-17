Не все сочли ее удачной

Введение продуктовых карточек в РФ станет толчком к возникновению новых коррупционных схем. Такое заявление сделал доктор экономических наук, главред журнала "Экономист" Сергей Губанов.

По словам специалиста, для России характерна проблема с исполнительной деятельностью: после вынесения оптимальных и блестящих решений закон сталкивается с "кланово-олигархической системой" – в том числе и на региональном уровне. Найдутся те лица, которые непременно попытаются монетизировать талоны, пытаясь превратить их в частную собственность.

Губанов считает, что продуктовые карточки должны получать граждан с доходом менее 1,5 МРОТ.

"Попадает почти 50% страны, а в некоторых субъектах практически все население", — поделился мнением спикер в интервью Ura.ru.

Противоположную позицию занял экономист Сергей Жаворонков, по словам которого первый опыт использования подобных талонов появился в Штатах.

Эксперт полагает, что необходимо также проработать механизм таким образом, чтобы нуждающееся население не могло приобрести на карточку табачные изделия, спиртное или наркотические вещества. У самих магазинов, уверен специалист, вполне достаточно средств, чтобы принимать такие талоны.

Автором идеи введения продуктовых карточек выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Позднее инициативу оценил президент Владимир Путин, заявив, что считает такое решение возможным.