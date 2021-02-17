Туристам предстоит провести неделю на самоизоляции по приезде

Греция продлила введенные на фоне коронавируса ограничения для российских туристов. Об этом сообщило посольство страны в Москве.

Путешественникам по-прежнему необходимо предоставлять обратный билет и страховку, у некоторых по приезде будут брать анализ на коронавирус. Также россиянам после въезда в Грецию придется провести семь дней на самоизоляции.

Кроме того, действует квота: посетить страну могут не более 500 российских туристов в течение недели. Эти ограничения продлили по меньшей мере до 22 февраля, говорится на сайте посольства Греции.

Россия возобновила авиасообщение с Республикой 8 февраля, до этого прямых рейсов не было.