Россиянам продлили ограничения на поездки в Грецию

Туристам предстоит провести неделю на самоизоляции по приезде

Греция продлила введенные на фоне коронавируса ограничения для российских туристов. Об этом сообщило посольство страны в Москве.

Путешественникам по-прежнему необходимо предоставлять обратный билет и страховку, у некоторых по приезде будут брать анализ на коронавирус. Также россиянам после въезда в Грецию придется провести семь дней на самоизоляции.

Кроме того, действует квота: посетить страну могут не более 500 российских туристов в течение недели. Эти ограничения продлили по меньшей мере до 22 февраля, говорится на сайте посольства Греции.

Россия возобновила авиасообщение с Республикой 8 февраля, до этого прямых рейсов не было.

Карина СИРАЗОВА

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