Запивал таблетки алкоголем: перед смертью Марадона лишился рассудка

Запивал таблетки алкоголем: перед смертью Марадона лишился рассудка
Марадона. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Футболист начинал пить прямо с утра

В ноябре прошлого года не стало Диего Марадоны, скончавшегося из-за острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Тогда полиция заподозрила в халатности врача легендарного футболиста и двух медсестер. Журналисты выяснили, что одна из них якобы подмешивала спортсмену снотворное в алкоголь. 

Сиделка делала это, поскольку не хотела ухаживать за Марадоной в ночное время суток. 

Стоит отметить, что, если верить психологу Гризельде Морел, прием препаратов футболист совмещал с алкоголем. Пить он мог начать с самого утра, потому что сиделки никогда не отказывали ему в просьбе принести пиво. 

Врач также добавила, что психическое состояние Марадоны настолько ухудшилось, что однажды один из его помощников видел, как футболист разговаривал по телефону, однако никакого аппарата в его руках не было, пишет Daily Mail.

В крови звезды футбола после смерти нашли различные лекарства.  

Ранее врач Марадоны отказался признавать вину в смерти футболиста.

Юлия МИХАЙЛОВА

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