Футболист начинал пить прямо с утра

В ноябре прошлого года не стало Диего Марадоны, скончавшегося из-за острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Тогда полиция заподозрила в халатности врача легендарного футболиста и двух медсестер. Журналисты выяснили, что одна из них якобы подмешивала спортсмену снотворное в алкоголь.

Сиделка делала это, поскольку не хотела ухаживать за Марадоной в ночное время суток.



Стоит отметить, что, если верить психологу Гризельде Морел, прием препаратов футболист совмещал с алкоголем. Пить он мог начать с самого утра, потому что сиделки никогда не отказывали ему в просьбе принести пиво.

Врач также добавила, что психическое состояние Марадоны настолько ухудшилось, что однажды один из его помощников видел, как футболист разговаривал по телефону, однако никакого аппарата в его руках не было, пишет Daily Mail.

В крови звезды футбола после смерти нашли различные лекарства.

Ранее врач Марадоны отказался признавать вину в смерти футболиста.