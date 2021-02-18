Россияне массово увязли в долгах

Россияне массово увязли в долгах
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Осложнило ситуацию и падение ВВП на 3,1%

Дела с платежами в нашей стране совсем неважные. По информации финансистов, задолженности уже достигли рекордных показателей.  

За прошлый год они выросли до 145,7%. Это общие долги расширенного правительства, нефинансового сектора, домохозяйств и финансового сектора, указано в отчете Института международных финансов (IIF).

В основном, ухудшению ситуации поспособствовали долги российских компаний, которые увеличились с 76,7% до 92,1%. Не последнюю роль сыграло и падение ВВП на 3,1%, приводит РБК данные аналитиков.

На сегодняшний день по росту долгов за прошлый год наша страна – один из лидеров в мире, отмечает URA.RU. Одинаково с нею накопило задолженностей и южноамериканское государство Перу. 

Ранее сообщалось, что за прошлый год только за электроэнергию долги россиян выросли на 12 млрд рублей. Это был самый высокий показатель за восемь лет. Также эксперты предупреждали, что на нашу страну надвигается финансовый коллапс. И говорили о неизбежном банкротстве многих граждан уже в феврале.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость141614
Пожаловаться Ответить
Гость141482
не устало мечтать, кастрюлько?)
в средневековье вы уже находитесь и твердо держите путь в древний мир рабства.
Гость141482
Пожаловаться Ответить
Гость141614
скоро россия будет первой и единственной страной в мире вернувшейся в рабство.
ура ! встали с колен !
не устало мечтать, кастрюлько?)
Гость141614
Пожаловаться Ответить
скоро россия будет первой и единственной страной в мире вернувшейся в рабство.
ура ! встали с колен !
1
новости партнеров

Эстония обвинила Россию в попытке расколоть Запад

Кремль претворяет в жизнь свои геополитические замыслы с помощью пандемии, уверены в Таллине

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей