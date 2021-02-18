Осложнило ситуацию и падение ВВП на 3,1%

Дела с платежами в нашей стране совсем неважные. По информации финансистов, задолженности уже достигли рекордных показателей.

За прошлый год они выросли до 145,7%. Это общие долги расширенного правительства, нефинансового сектора, домохозяйств и финансового сектора, указано в отчете Института международных финансов (IIF).

В основном, ухудшению ситуации поспособствовали долги российских компаний, которые увеличились с 76,7% до 92,1%. Не последнюю роль сыграло и падение ВВП на 3,1%, приводит РБК данные аналитиков.



На сегодняшний день по росту долгов за прошлый год наша страна – один из лидеров в мире, отмечает URA.RU. Одинаково с нею накопило задолженностей и южноамериканское государство Перу.



Ранее сообщалось, что за прошлый год только за электроэнергию долги россиян выросли на 12 млрд рублей. Это был самый высокий показатель за восемь лет. Также эксперты предупреждали, что на нашу страну надвигается финансовый коллапс. И говорили о неизбежном банкротстве многих граждан уже в феврале.

