Еще один праздник захотели отмечать в апреле

В Общественной палате РФ задумали сделать 7 апреля праздничным днем. С такой инициативой выступил руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

По его мнению, в начале второго месяца весны можно было бы праздновать День здорового образа жизни. Свое предложение Хамзаев направил в виде письма главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает RT.

Общественный деятель обратил внимание на то, что глава государства не раз упоминал о важности того, чтобы в привычку населения плотно вошел здоровый образ жизни. Это было бы полезно не только конкретному человеку, но и народу в целом. По мнению Хамзаева, ЗОЖ стоит и дальше нести в массы, отмечает "Общественная служба новостей".

Общественник также подчеркнул, что в праздник люди могли бы заниматься спортом.

Ближайшие же выходные ждут россиян с 21 по 23 февраля. Суббота, 20 февраля, будет рабочей. О том, в какие еще дни 2021 года, россияне смогут дополнительно отдохнуть, "Утро.ру" рассказывало ранее.