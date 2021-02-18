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В Общественной палате РФ задумали сделать 7 апреля праздничным днем. С такой инициативой выступил руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
По его мнению, в начале второго месяца весны можно было бы праздновать День здорового образа жизни. Свое предложение Хамзаев направил в виде письма главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает RT.
Общественный деятель обратил внимание на то, что глава государства не раз упоминал о важности того, чтобы в привычку населения плотно вошел здоровый образ жизни. Это было бы полезно не только конкретному человеку, но и народу в целом. По мнению Хамзаева, ЗОЖ стоит и дальше нести в массы, отмечает "Общественная служба новостей".
Общественник также подчеркнул, что в праздник люди могли бы заниматься спортом.
Ближайшие же выходные ждут россиян с 21 по 23 февраля. Суббота, 20 февраля, будет рабочей. О том, в какие еще дни 2021 года, россияне смогут дополнительно отдохнуть, "Утро.ру" рассказывало ранее.
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