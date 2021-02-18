Регулятор взял год на подготовку инициативы

Проект закона о добровольных взносах граждан в счет будущей пенсии будет доработан. Об этом сообщили в Минфине РФ. Что именно решено изменить или добавить, ведомство не раскрывает – документ получил гриф "секретно".

О том, что Минфин готовит новый вариант ФЗ о "возможности формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства", стало известно из плана работы ведомства на 2021 год. Документ должен быть представлен в правительство до 15 декабря.

Накопительная пенсионная система в РФ фактически не работает с 2014 года. В 2020 г. Минфин и Центробанк внесли предложения по введению новой схемы самостоятельного накопления гражданами средств на будущую пенсию – так называемый "гарантированный пенсионный план" (ГПП). Его суть в том, что россияне сами заключают договор с негосударственным пенсионным фондом, делают отчисления с зарплаты, а государство гарантирует сохранность этих средств и предоставляет налоговые льготы.

Проект ФЗ о ГПП был представлен на общественное обсуждение в октябре 2020 г., но дальше дело не пошло. Почему новые предложения будут готовиться тайно, не поясняется.

Ранее о проблеме с накопительными пенсиями высказался экономист.