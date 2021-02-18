Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян
Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регулятор взял год на подготовку инициативы

Проект закона о добровольных взносах граждан в счет будущей пенсии будет доработан. Об этом сообщили в Минфине РФ. Что именно решено изменить или добавить, ведомство не раскрывает – документ получил гриф "секретно".

О том, что Минфин готовит новый вариант ФЗ о "возможности формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства", стало известно из плана работы ведомства на 2021 год. Документ должен быть представлен в правительство до 15 декабря.

Накопительная пенсионная система в РФ фактически не работает с 2014 года. В 2020 г. Минфин и Центробанк внесли предложения по введению новой схемы самостоятельного накопления гражданами средств на будущую пенсию – так называемый "гарантированный пенсионный план" (ГПП). Его суть в том, что россияне сами заключают договор с негосударственным пенсионным фондом, делают отчисления с зарплаты, а государство гарантирует сохранность этих средств и предоставляет налоговые льготы.

Проект ФЗ о ГПП был представлен на общественное обсуждение в октябре 2020 г., но дальше дело не пошло. Почему новые предложения будут готовиться тайно, не поясняется.

Ранее о проблеме с накопительными пенсиями высказался экономист.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость141614
Пожаловаться Ответить
пенсий не будет. все давно украли.
можете расходиться.
1
новости партнеров

Эстония обвинила Россию в попытке расколоть Запад

Кремль претворяет в жизнь свои геополитические замыслы с помощью пандемии, уверены в Таллине

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей