Строительство дамбы на Северо-Крымском канале назвали "пустыми тратами"

Строительство дамбы на Северо-Крымском канале назвали "пустыми тратами"
Фото:EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Новые проекты Незалежной не повлияют на ситуацию с водой на полуострове

Инициативы украинских чиновников о прекращении подачи воды в Крым, поставки которой Киев уже давно перекрыл, звучат глупо. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

На днях представитель президента Незалежной Владимира Зеленского по крымскому вопросу Антон Кориневич сообщил, что на 107-м километре Северо-Крымского канала планируется возвести дамбу. Сооружение даст гарантии, что вода из Днепра не попадет на полуостров.

"Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость",

– оценил Бобков идею украинских властей Бобков. Он отметил, что проблема дефицита воды на полуострове решается без учета возможного возобновления подачи по Северо-Крымскому каналу, передает РИА "Новости". Россия рассчитывает здесь исключительно на собственные силы. Украина, конечно, может строить дамбу, но это будет "тратой средств впустую". Поскольку к цели – усложнить жизнь крымчанам – Киев с помощью этого проекта не приблизится.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что оптимистичные сценарии по водоснабжению пока отсутствуют.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Илья Коль
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Украинские провокаторы и гос. чиновники оруть на вес мир что они хотять вернуть Крым в себя. А на практике сами отвернувщись то перекроить каналы, то взорвуть опоры ЛЭП. А теперь хочеть на всегда закрыт дамбой СК канал. Уних была бы настоящие планы вернуть Крыма, то так не отвернулись бы.
Гость141093
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За время после захвата власти кучкой американских наёмников, рагули не создали АБСОЛЮТНО НИЧЕГО!!!!!
Зато полностью разграбили самую богатую республику СССР, разорвали все связи с Россией и продолжают гадить и гадить всем!!
Украина - выгребная яма!
Дуб
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Пусть строят! надо же укрянским чинушам бабки отмывать! Стена яценюха уже построена!
Гость141614
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Гость147566
Смерть оккупантам и предателям .
путину что ли ?
Гость147566
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Смерть оккупантам и предателям .
Гость141614
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почему пустыми то ? строить будет ротенберг же или тимченко.
им что - не нужны больше деньги ?
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Строительство дамбы на Северо-Крымском канале назвали "пустыми тратами"

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