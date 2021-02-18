Строительство дамбы на Северо-Крымском канале назвали "пустыми тратами"

Новые проекты Незалежной не повлияют на ситуацию с водой на полуострове

Инициативы украинских чиновников о прекращении подачи воды в Крым, поставки которой Киев уже давно перекрыл, звучат глупо. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

На днях представитель президента Незалежной Владимира Зеленского по крымскому вопросу Антон Кориневич сообщил, что на 107-м километре Северо-Крымского канала планируется возвести дамбу. Сооружение даст гарантии, что вода из Днепра не попадет на полуостров.

"Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость",

– оценил Бобков идею украинских властей Бобков. Он отметил, что проблема дефицита воды на полуострове решается без учета возможного возобновления подачи по Северо-Крымскому каналу, передает РИА "Новости". Россия рассчитывает здесь исключительно на собственные силы. Украина, конечно, может строить дамбу, но это будет "тратой средств впустую". Поскольку к цели – усложнить жизнь крымчанам – Киев с помощью этого проекта не приблизится.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что оптимистичные сценарии по водоснабжению пока отсутствуют.