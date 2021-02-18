Через 20 лет россиян станет на 10 миллионов меньше - демограф

Через 20 лет россиян станет на 10 миллионов меньше - демограф
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Изменить ситуацию к лучшему можно

Число россиян сокращается, и к 2040 году их станет меньше на целых 10 миллионов. Такую неутешительную статистику привел демограф Алексей Ракша.

Из его подсчетов следует, что через десять лет жителей нашей страны будет 137 – 140 миллионов. А еще через столько – 130 с лишним миллионов. На количество этого "лишнего" может повлиять только государство.

Предотвратить уменьшение населения и даже увеличить его численность вполне реально. Однако потребуются немалые капиталовложения, отметил специалист.

Необходимая сумма – ежегодно без малого 5 трлн рублей. Нужно использовать на это минимум 4 – 5% ВВП.

Демографическая ситуация в стране зависит от рождаемости и смертности населения. Судя по данным ЗАГСов в 20 регионах в январе 2021 года на свет появились 103,7 тысячи детей, что на 13% меньше, чем в том же месяце 2020-го. Это самый низкий показатель с декабря 2000 года, и в первом месяце прошлых лет ни разу не рождалось так мало, констатировал  Ракша в интервью "Ленте.ру".

Во всем мире за последние десятки лет рождаемость заметно снизилась. Лишь в Африке, Таджикистане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане она осталась на прежнем уровне, передает слова демографа телеканал "360".

Ранее стало известно, что за 2020 год россиян стало заметно меньше. Полмиллиона соотечественников ушли из жизни. Такое высокое сокращение численности населения отмечено впервые за 15 лет.

Полина ДОРОЖКИНА

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