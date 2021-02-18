Мера может оказаться едва ли не единственным способом уберечь малоимущих людей от самого настоящего голода

На такую перспективу намекнул президент РФ Владимир Путин, по сути, отреагировавший на предложение Владимира Жириновского ввести продовольственные сертификаты для малоимущих. "Подумать над этим можно", - заявил глава российского государства…

"Надо порешать…"

На встрече президента с главами думских фракций лидер ЛДПР заявил, что граждане с низкими доходами должны иметь возможность получать каждый месяц определенный набор товаров по твердым ценам. Именно по этому, по его мнению, и нужны продовольственные сертификаты.

Президент отнесся к идее довольно сдержано, но без прямых отрицаний. Путин напомнил, что данная тема уже поднималась и он поручал правительству ее обсудить.

"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать, – сказал президент. – Сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно".

Напомним, что в декабре прошлого года депутатами от ЛДПР в Госдуму был внесен законопроект о продовольственном сертификате для граждан с доходом не выше прожиточного минимума. Предполагается, что подобная соцподдержка будет оказываться малоимущим, после подачи ими соответствующего заявления.

Судя по реакции главы государства, идея продовольственных сертификатов, которые уже успели окрестить продуктовыми карточками, не была воспринята им, как нечто абсурдное. Это, в свою очередь, может означать, что рано или поздно она будет реализована.

В свете лучших традиций

Как ни странно, опрошенные изданием "Утро.ру" эксперты-экономисты оценили "карточную" идею достаточно позитивно.

Так, по словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, продуктовые сертификаты – это хорошая инициатива, которая успешно реализуется во многих странах мира, в том числе и с развитой экономикой. В США в течение нескольких десятилетий действует программа food stamps почти для 40 миллионов граждан. В Канаде созданы продуктовые банки для малоимущих, где еженедельно раздают продуктовые наборы. Поэтому такая практика может быть успешно реализована и в России.

"Во многих случаях выдавать свежие овощи, фрукты, мясо и бакалею – предпочтительнее, чем производить прямую выдачу денег, – пояснил "Утро.ру" Павел Сигал. – Так как во втором случае остаются возможности для манипулирования средствами и покупки иного перечня товаров, в том числе и опасных для здоровья".

По его мнению, программа сертификатов поможет разнообразить питание малоимущих россиян, причем можно оборудовать как отдельные точки выдачи товара, так и возможность реализации сертификатов в магазинах, где следят за сроками годности и качеством продуктов. Также, не менее важно определить условия, по которым граждане будут получать сертификаты и перечень продовольствия, на которое они могут рассчитывать.

Не видит ничего ужасного в продуктовых сертификатах и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он также апеллирует к опыту развитых стран, включая США и государства ЕС.

"В США – там возможность приобретать продукты за государственный счет имеет каждый американец с доходом ниже 1,2 тысяч долларов в месяц, – пояснил Деев. – В 2020 году такие карточки получали около 50 млн человек в США, что составляет более 15% населения страны".

По словам эксперта, помимо этого, "карточная система" будет способствовать более быстрому восстановлению экономики. С помощью этих карточек производители продуктов питания увеличат спрос на свою продукцию.

"Малообеспеченный человек вынужден экономить на продуктах но, получив от государства продуктовую карту, пойдет в магазин, чтобы приобрести необходимое. Тем самым, с помощью стимулирования со стороны государства, производители получат дополнительную прибыль", – резюмирует Деев.

Карта стерпит все

То, что особые условия приобретения основных продуктов питания для малоимущих – явление распространенное и достаточно эффективное, не вызывает ни каких сомнений. Некоторые вопросы возникают лишь в связи со временем, когда об этом заговорили в России. "Утро.ру" уже не раз писало о том, что Россия находится на старте достаточно серьезного скачка продовольственных цен, обусловленного целым рядом экономических и неэкономических причин. До последнего времени речь шла преимущественно о базовых продуктах, таких как зерно, подсолнечное масло, и сахар. Судя по последним событиям, только ими ожидаемое повышение цен не ограничится. Так, накануне производители и поставщики предупредили ритейлеров об ожидаемом резком повышении стоимости мясной продукции, птицы и яиц.

На этом фоне, возвращение к теме продовольственных сертификатов на самом высоком уровне может иметь уже совсем другой смысл. Весьма вероятно, что власти прекрасно понимают, что скачок продовольственных цен неизбежен, и сдержать его посредством "замораживания" ценников будет невозможно. В этом случае, введение "продуктовых карточек" для малоимущих может оказаться едва ли не единственным способом уберечь эту категорию людей от самого настоящего голода. Что касается других социальных групп, то им предстоит решать надвигающиеся продовольственные проблемы исключительно собственными силами.