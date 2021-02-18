Инфекционист поставил Меркель мрачный диагноз

Инфекционист поставил Меркель мрачный диагноз
Ангела Меркель. Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Немецкие медики резко осудили канцлера за очередные ограничительные меры

Инфекционист Маттиас Шраппе диагностировал у Ангелы Меркель "кубинский синдром": якобы канцлер окружила себя лишь теми, кто разделяет ее мнение.

Столь категоричное высказывание последовало на фоне того, что Меркель постоянно пугает общество возможностью введения новых ограничений. Шраппе уверяет, что статистика не должна быть единственным показателем, на основании которого вводится локдаун. 

Стоит отметить, что Шраппе – ярый противник локдауна как единственного "тормоза" коронавируса, поскольку понимает, что статистика не будет увеличиваться, пока все будут сидеть дома. В противном случае статистика заражений снова ухудшится, что еще раз доказывает, что "неадекватный инструмент" неэффективен. 

Медик призвал правительство Германии прислушаться к народу и признать свои ошибки. А угрозу новых штаммов и мутаций считает не более, чем пропагандой. 

Сама Меркель, считает Шраппе, зарылась в туннель. 

"В исследованиях это называется "кубинским синдромом" – группа лидеров окружает себя только теми людьми, которые разделяют то же мнение. В таком случае они продолжают делать одни и те же ошибки", 

объяснил эксперт в интервью журналу Fobos.

Для того, чтобы начать все с начала, нужно перестать вводить локдаун и заняться экспериментами с профилактикой. 

Ранее Олаф Шольц выразил желание стать канцлером ФРГ после ухода Меркель.

Юлия МИХАЙЛОВА

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