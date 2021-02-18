Российское движение школьников подготовило праздничную программу ко Дню защитника Отечества

Школьники увидят реалити-шоу, примут участие в викторинах и конкурсах, узнают истории ветеранов

Российское движение школьников (РДШ) по традиции подготовило обширную праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Мероприятия пройдут в различных популярных у современных школьников форматах.

Так, активисты РДШ из разных городов совместно профессиональными уличными художниками создали портреты ветеранов Великой Отечественной войны. К 20 февраля у этих портретов появятся QR-коды, которые будут вести на страницу с видеорассказом о них. Размещены они будут также на медиафасадах холдинга MAER GROUP в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Челябинске, Нижнем Новгороде и других городах России. Кроме того, в телеграм-канале РДШ "ШкоLoLота" 23 февраля будет выпущен тематический стикер-пак.

Множество событий ждет ребят 21 февраля в официальной группе РДШ в соцсети "Вконтакте". Сначала стартует двухдневный марафон, посвященного Дню экскурсовода и родного языка. Затем отдел науки РДШ проведет третью онлайн-программу #Абитура! о выборе будущих профессий. В этот раз зрители окажутся в МИЭТ.

В 13:00 состоится традиционный Субботний киноклуб, к совместному просмотру предлагается короткометражный фильм "Кнопка". После сеанса продюсер картины Александр Школенко обсудит со зрителями влияние девайсов на нашу жизнь и другие вопросы, поднятые в фильме.

Кроме того, участникам РДШ предлагается сыграть в "Глоссарий России", побывать на "Арт-фотокроссе", с "Лигой вожатых" поучаствовать в викторине "Культурный код России".

В понедельник, 22 февраля, с утра будет запущен 7-дневный марафон по формированию полезных привычек. Затем ребят ждет несколько интересных онлайн-встреч.

23 февраля начнется бодро – желающие смогут принять участие в челлендже #ЗарядкаПодЗащитой. Днем ребята побывают в пожарной части и в Музее ВОВ, поговорят о мужестве. В 16:00 мск для ребят, увлеченных Майнкрафтом, состоится ивент. Для участия нужно пройти на сервер go.youcrafts.ru.

В 19:00 выйдет первый выпуск реалити-шоу "Защитники", созданное РДШ совместно с Юнармией. 12 школьников из разных регионов России проверят свою силу, сноровку, ловкость и интеллект в различных испытаниях. Им предстоит водить автомобиль и прыгать с парашютом, преодолевать полосу препятствий, участвовать в робобитлоне. Ведущим шоу станет российский фитнес-тренер, спортивный блогер Алексей Столяров, а в числе гостей - мастер смешанных единоборств Джефф Монсон.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана 29 октября 2015 года.

