Российское движение школьников подготовило праздничную программу ко Дню защитника Отечества

Российское движение школьников подготовило праздничную программу ко Дню защитника Отечества
Фото: vk.com/skm_rus
Школьники увидят реалити-шоу, примут участие в викторинах и конкурсах, узнают истории ветеранов

Российское движение школьников (РДШ) по традиции подготовило обширную праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Мероприятия пройдут в различных популярных у современных школьников форматах.

Так, активисты РДШ из разных городов совместно профессиональными уличными художниками создали портреты ветеранов Великой Отечественной войны. К 20 февраля у этих портретов появятся QR-коды, которые будут вести на страницу с видеорассказом о них. Размещены они будут также на медиафасадах холдинга MAER GROUP в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Челябинске, Нижнем Новгороде и других городах России. Кроме того, в телеграм-канале РДШ "ШкоLoLота" 23 февраля будет выпущен тематический стикер-пак.

Множество событий ждет ребят 21 февраля в официальной группе РДШ в соцсети "Вконтакте". Сначала стартует двухдневный марафон, посвященного Дню экскурсовода и родного языка. Затем отдел науки РДШ проведет третью онлайн-программу #Абитура! о выборе будущих профессий. В этот раз зрители окажутся в МИЭТ.

В 13:00 состоится традиционный Субботний киноклуб, к совместному просмотру предлагается короткометражный фильм "Кнопка". После сеанса продюсер картины Александр Школенко обсудит со зрителями влияние девайсов на нашу жизнь и другие вопросы, поднятые в фильме.

Кроме того, участникам РДШ предлагается сыграть в "Глоссарий России", побывать на "Арт-фотокроссе", с "Лигой вожатых" поучаствовать в викторине "Культурный код России".

В понедельник, 22 февраля, с утра будет запущен 7-дневный марафон по формированию полезных привычек. Затем ребят ждет несколько интересных онлайн-встреч.

23 февраля начнется бодро – желающие смогут принять участие в челлендже #ЗарядкаПодЗащитой. Днем ребята побывают в пожарной части и в Музее ВОВ, поговорят о мужестве. В 16:00 мск для ребят, увлеченных Майнкрафтом, состоится ивент. Для участия нужно пройти на сервер go.youcrafts.ru.

В 19:00 выйдет первый выпуск реалити-шоу "Защитники", созданное РДШ совместно с Юнармией. 12 школьников из разных регионов России проверят свою силу, сноровку, ловкость и интеллект в различных испытаниях. Им предстоит водить автомобиль и прыгать с парашютом, преодолевать полосу препятствий, участвовать в робобитлоне. Ведущим шоу станет российский фитнес-тренер, спортивный блогер Алексей Столяров, а в числе гостей - мастер смешанных единоборств Джефф Монсон. 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана 29 октября 2015 года.  

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Строительство дамбы на Северо-Крымском канале назвали "пустыми тратами"

Новые проекты Незалежной не повлияют на ситуацию с водой на полуострове

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Регулятор взял год на подготовку инициативы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей