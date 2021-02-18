Корнилов мог уйти из "Места встречи" из-за обмана Норкина

Корнилов мог уйти из "Места встречи" из-за обмана Норкина
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политолог зарекся появляться в эфире телепередачи

Российский политолог Владимир Корнилов отказался участвовать в передаче "Место встречи". Поклонники ток-шоу тут же попытались выяснить, почему эксперт настолько категорично отказывается принимать участие в съемках. 

Сам Корнилов отвечать на это не стал, лишь уклончиво отметив, что "зарекся ходить к Норкину", добавив, что это решение было принято им уже давно, пишет РИА ФАН

При этом поклонников политической передачи очень расстроил тот факт, что эксперт больше не появится в студии, посколько им нравилось наблюдать за выступлениями Корнилова. Телезрители тут же предположили, что причиной ухода политолога может быть взаимная неприязнь, возникшая между Норкиным и Корниловым. 

Но и этот вариант аналитик отверг, сказав, что они просто друг другу "не подходят форматами", пишет "Политпазл". 

Тогда в Сети вспомнили, что Корнилов ставил телеведущему ультиматум, касающийся украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Не исключено, что его появление сказалось на уходе Владимира и стало причиной отказа политолога от восстановления рабочих отношений с Норкиным. 

"Помню вы, вроде бы, с Норкиным поспорили. Вам обещали, что Ковтуна не будет и обманули", – отметили в Сети. 

Ранее Норкин высмеял западные стереотипы шуткой про татар. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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