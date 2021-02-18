Политолог зарекся появляться в эфире телепередачи

Российский политолог Владимир Корнилов отказался участвовать в передаче "Место встречи". Поклонники ток-шоу тут же попытались выяснить, почему эксперт настолько категорично отказывается принимать участие в съемках.

Сам Корнилов отвечать на это не стал, лишь уклончиво отметив, что "зарекся ходить к Норкину", добавив, что это решение было принято им уже давно, пишет РИА ФАН.

При этом поклонников политической передачи очень расстроил тот факт, что эксперт больше не появится в студии, посколько им нравилось наблюдать за выступлениями Корнилова. Телезрители тут же предположили, что причиной ухода политолога может быть взаимная неприязнь, возникшая между Норкиным и Корниловым.

Но и этот вариант аналитик отверг, сказав, что они просто друг другу "не подходят форматами", пишет "Политпазл".

Тогда в Сети вспомнили, что Корнилов ставил телеведущему ультиматум, касающийся украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Не исключено, что его появление сказалось на уходе Владимира и стало причиной отказа политолога от восстановления рабочих отношений с Норкиным.

"Помню вы, вроде бы, с Норкиным поспорили. Вам обещали, что Ковтуна не будет и обманули", – отметили в Сети.

Ранее Норкин высмеял западные стереотипы шуткой про татар.